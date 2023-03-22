Заработал новый чат-бот Bard от компании Google. Чем он отличается от ChatGPT?

По следам нашумевшего чат-бота ChatGPT компания Google запустила свой аналог под названием Bard, также основанный на принципе искусственного интеллекта (ИИ). Пока Bard доступен лишь в США и Великобритании и только пользователям старше 18 лет. Разработчики называют его экспериментом и, рассказывая о превосходствах над ChatGPT, предупреждают и об изъянах.

Чат-бот - это компьютерная программа, призванная имитировать реальный диалог с пользователем. В ответ на его запрос она ищет в интернете информацию и компилирует из нее ответ, сформулированный максимально естественно.

Одно из основных отличий Bard от главного конкурента ChatGPT заключается в том, что бот компании Google имеет доступ к самой свежей информации, тогда как ChatGPT ограничен данными не новее 2021 года.

У Bard также есть кнопка Google It, позволяющая напрямую обратиться к поисковику.

Вдобавок к этому чат компании Google перечисляет названия источников, из которых он почерпнул информацию для ответа на вопрос пользователя, таких, например, как Wikipedia.

Для пользования Bard нужно зарегистрироваться, и это возможно только для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Возрастное ограничение было установлено, в частности, для того, чтобы школьники не могли выдавать ответы бота за свое домашнее задание.