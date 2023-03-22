Защита прав потребителей: интернет-магазины не должны скрывать свои контактные данные от покупателя

«Причина в том, что отвечать на звонки и электронные письма хлопотно, их проще заменить чат-ботом или чатом на основе искусственного интеллекта. Таким образом вопрос потребителя решается автоматически», - пояснил Симмерманн.

Он добавил, что определенно бывают ситуации, когда клиента устраивает ответ чат-бота, но по закону у клиента должна быть возможность связаться с поставщиком услуг также с помощью классических средств связи.

Чаще всего клиенты жалуются на то, что не получили товар

Руководитель секретариатом комиссии по потребительским спорам TTJA Вейко Копамеэс в радиопередаче заявил, что наиболее частыми жалобами, касающимися электронной торговли, является ситуация, когда поставщик услуг не отправил заказчику обещанный товар к сроку.

В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, споры решаются в комиссии по потребительским спорам TTJA. Фирмы, не выполняющие решения, вносятся в публичный черный список, который находится на сайте департамента.