Юрист Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Мартин Симмерманн заявил в радиопрограмме Äripäev «Развитие и будущее э-торговли», что в соответствии с последней тенденцией интернет-магазины удаляют контактную информацию со своих веб-сайтов. Все это несмотря на то, что требование о предоставлении контактных данных действует уже десять лет.
Защита прав потребителей: интернет-магазины не должны скрывать свои контактные данные от покупателя
«Причина в том, что отвечать на звонки и электронные письма хлопотно, их проще заменить чат-ботом или чатом на основе искусственного интеллекта. Таким образом вопрос потребителя решается автоматически», - пояснил Симмерманн.
Он добавил, что определенно бывают ситуации, когда клиента устраивает ответ чат-бота, но по закону у клиента должна быть возможность связаться с поставщиком услуг также с помощью классических средств связи.
Чаще всего клиенты жалуются на то, что не получили товар
Руководитель секретариатом комиссии по потребительским спорам TTJA Вейко Копамеэс в радиопередаче заявил, что наиболее частыми жалобами, касающимися электронной торговли, является ситуация, когда поставщик услуг не отправил заказчику обещанный товар к сроку.
В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, споры решаются в комиссии по потребительским спорам TTJA. Фирмы, не выполняющие решения, вносятся в публичный черный список, который находится на сайте департамента.
По словам Копамеэса, бывают случаи, когда предприниматель выполняет свои обязательства перед клиентом, когда узнает о существовании такого списка.