В этом году многие жители Финляндии, которые приобрели жилье в ипотеку, вынуждены были столкнуться с повышением кредитной ставки – проценты по ипотечным выплатам поднялись в результате роста ставки Euribor, передает Yle.
Финским должникам по кредитам повезло: у них есть ипотека, застрахованная государством
Финским должникам по кредитам повезло: у них есть ипотека, застрахованная государством
Тем не менее у многих должников есть возможность получить помощь от государства на выплату процентов по ипотечному кредиту.
Порядка 50 000 финнов в свое время получили так называемый ипотечный asp-кредит. Этот вид кредитования предназначается для покупки первого собственного жилья и условием для его получения является накопление первого взноса в определенном, заранее установленном размере.
Ипотека-asp включает в себя государственную страховку на покрытие процентов по кредиту в случае их неожиданного роста. Если ставка Euribor превышает 3,8%, государство оплачивает 70% от увеличившейся процентной ставки в течение 10 лет.