Финским должникам по кредитам повезло: у них есть ипотека, застрахованная государством

Тем не менее у многих должников есть возможность получить помощь от государства на выплату процентов по ипотечному кредиту.

Порядка 50 000 финнов в свое время получили так называемый ипотечный asp-кредит. Этот вид кредитования предназначается для покупки первого собственного жилья и условием для его получения является накопление первого взноса в определенном, заранее установленном размере.