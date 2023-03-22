На прошлой неделе перед освобождением 15 заключенных Таллиннской тюрьмы получили квалификацию водителя погрузчика.
Заключенные Таллиннской тюрьмы получили квалификацию водителя погрузчика
Приобретение квалификации проходило в рамках проекта «Постоянная поддержка освобожденных из мест лишения свободы», который проводится отделом уголовной политики Министерства юстиции при финансовой поддержке Европейского социального фонда. Проект по обучению повышает трудовые навыки заключенных и помогает им лучше справиться с возвращением в общество.
По словам координирующего проект советника отдела уголовной политики Министерства юстиции Станислава Солодова, проведенный ранее опрос показал, что работодатели относительно открыты для приема на работу бывших заключенных. «Мы поняли, что должны что-то делать, чтобы способствовать повышению трудовых навыков заключенных. Можно сказать, что эта программа обучения – небольшой пилотный проект для получения опыта на будущее», – сказал Солодов.
В настоящее время в Тартуской тюрьме обучают базовым навыкам строителя, а в Вируской тюрьме действует программа из двух частей – базового обучения ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и программы углубленного обучения специалистов по поддержке ИТ.