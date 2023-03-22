Заключенные Таллиннской тюрьмы получили квалификацию водителя погрузчика

Приобретение квалификации проходило в рамках проекта «Постоянная поддержка освобожденных из мест лишения свободы», который проводится отделом уголовной политики Министерства юстиции при финансовой поддержке Европейского социального фонда. Проект по обучению повышает трудовые навыки заключенных и помогает им лучше справиться с возвращением в общество.

По словам координирующего проект советника отдела уголовной политики Министерства юстиции Станислава Солодова, проведенный ранее опрос показал, что работодатели относительно открыты для приема на работу бывших заключенных. «Мы поняли, что должны что-то делать, чтобы способствовать повышению трудовых навыков заключенных. Можно сказать, что эта программа обучения – небольшой пилотный проект для получения опыта на будущее», – сказал Солодов.