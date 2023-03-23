Банк LHV вводит плату за входящие и исходящие платежи из некоторых стран: за каждый такой перевод будет взиматься сбор в размере ста евро. Некоторых клиентов не на шутку встревожило это изменение. Rus.Postimees уточнил в банке, в связи с чем связано это нововведение, какие именно страны попали в список, будет ли этот список меняться и многим ли клиентам придется платить сбор.
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Сто евро за услугу: нововведение в банке обеспокоило клиентов
Сто евро за услугу: нововведение в банке обеспокоило клиентов
В списке оказались Россия, Армения, Казахстан, Турция, Египет и многие другие страны. Некоторых клиентов особенно обеспокоило наличие в списке Китая. «Я часто заказывают товары в китайских интернет-магазинах, означает ли это, что теперь за каждый такой заказ я должна буду заплатить сверху еще и сто евро банку?» - недоумевает одна из клиентов LHV Александра.