Сто евро за услугу: нововведение в банке обеспокоило клиентов

Банк LHV вводит плату за входящие и исходящие платежи из некоторых стран: за каждый такой перевод будет взиматься сбор в размере ста евро. Некоторых клиентов не на шутку встревожило это изменение. Rus.Postimees уточнил в банке, в связи с чем связано это нововведение, какие именно страны попали в список, будет ли этот список меняться и многим ли клиентам придется платить сбор.