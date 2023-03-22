ФОТО ⟩ Полиция Латвии задержала группу наркодилеров, торгующих через Telegram

Полиция начала расследование по факту продажи наркотических веществ на коммуникационной платформе Telegram. В феврале этого года задержано шесть человек по подозрению в этом преступлении, в том числе организатор преступления 1983 г. р., женщины 1970 и 2000 г. р., а также мужчины 1982, 1986 и 1991 г. р.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что заказчики заказывали наркотические вещества у организатора преступной группы, который в свою очередь давал задания другим участникам группы.

Государственная полиция провела обыски по месту жительства членов группы в Риге, где было обнаружено 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД. Также были конфискованы денежные средства – 5 870 евро, на которые наложен арест как на имущество, добытое преступным путем.