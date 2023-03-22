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ЧМ по фигурному катанию: у Петрыкиной личный рекорд и шестое место в короткой программе

rus.postimees.ee
ЧМ по фигурному катанию: у Петрыкиной личный рекорд и шестое место в короткой программе
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: KIM KYUNG-HOON

В японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. В плотной конкуренции наша фигуристка Нина Петрыкина набрала за короткую программу 68 баллов и установила личный рекорд.

Этот сезон у нашей спортсменки нельзя назвать легким, однако она прекрасно выступила в январе на чемпионате Европы и заняла там шестое место, что стало лучшим результатом в эстонском фигурном катании за всю историю.

В начале проката она чисто исполнила двойной аксель, затем отличный каскад тройной флип-тройной тулуп и затем так же чисто исполнила тройной лутц.

По итогам короткой программы она набрала 68 баллов и установила личный рекорд.

В общем зачете по итогам короткой программы Нина Петрыкина заняла шестое место.

Первое место у японки Каори Сакамото, на втором кореянка Хаен Ли, и на третьем также японка Мая Михара. 

В произвольной программе фигуристки будут соревноваться в пятницу.

Программа выступлений по эстонскому времени:

23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа

24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа

24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец

25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец

25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа

26 марта, 09:00 - гала

NB

В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.

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