ЧМ по фигурному катанию: у Петрыкиной личный рекорд и шестое место в короткой программе

Этот сезон у нашей спортсменки нельзя назвать легким, однако она прекрасно выступила в январе на чемпионате Европы и заняла там шестое место, что стало лучшим результатом в эстонском фигурном катании за всю историю.

В начале проката она чисто исполнила двойной аксель, затем отличный каскад тройной флип-тройной тулуп и затем так же чисто исполнила тройной лутц.

По итогам короткой программы она набрала 68 баллов и установила личный рекорд.

В общем зачете по итогам короткой программы Нина Петрыкина заняла шестое место.

Первое место у японки Каори Сакамото, на втором кореянка Хаен Ли, и на третьем также японка Мая Михара.

В произвольной программе фигуристки будут соревноваться в пятницу.