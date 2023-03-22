В японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. В плотной конкуренции наша фигуристка Нина Петрыкина набрала за короткую программу 68 баллов и установила личный рекорд.
ЧМ по фигурному катанию: у Петрыкиной личный рекорд и шестое место в короткой программе
Этот сезон у нашей спортсменки нельзя назвать легким, однако она прекрасно выступила в январе на чемпионате Европы и заняла там шестое место, что стало лучшим результатом в эстонском фигурном катании за всю историю.
В начале проката она чисто исполнила двойной аксель, затем отличный каскад тройной флип-тройной тулуп и затем так же чисто исполнила тройной лутц.
По итогам короткой программы она набрала 68 баллов и установила личный рекорд.
В общем зачете по итогам короткой программы Нина Петрыкина заняла шестое место.
Первое место у японки Каори Сакамото, на втором кореянка Хаен Ли, и на третьем также японка Мая Михара.
В произвольной программе фигуристки будут соревноваться в пятницу.
Программа выступлений по эстонскому времени:
23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа
24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа
24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец
25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец
25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа
26 марта, 09:00 - гала
NB
В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.