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На чемпионате мира по фигурному катанию Нина Петрыкина установила личный рекорд

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rus.postimees.ee
На чемпионате мира по фигурному катанию Нина Петрыкина установила личный рекорд
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Lehtikuva

В японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. В плотной конкуренции наша фигуристка Нина Петрыкина набрала за короткую программу 68 баллов.

Этот сезон у нашей спортсменки нельзя назвать легким, однако она прекрасно выступила в январе на чемпионате Европы и заняла там шестое место, что стало лучшим результатом в эстонском фигурном катании за всю историю.

В начале проката она чисто исполнила двойной аксель, затем отличный каскад тройной флип-тройной тулуп и затем так же чисто исполнила тройной лутц.

По итогам короткой программы она набрала 68 баллов и ее текущий промежуточный результат - второе место.  Ее личный рекорд 65,90 балла за короткую программу.

В произвольной программе фигуристки будут соревноваться в пятницу.

Программа выступлений по эстонскому времени:

23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа

24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа

24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец

25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец

25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа

26 марта, 09:00 - гала

NB

В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.

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