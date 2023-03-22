Школа пригласила пропагандиста лженауки прочитать детям лекцию

Директор Козеской гимназии Мартин Медар сказал Postimees, что школа не знала, что из себя представляет Пебре как человек и какой у него бэкграунд. «К сожалению, в школе нет списка лиц, которых нельзя приглашать выступать в школе», - сказал директор.

Он добавил, что, когда утром узнал, что перед детьми появится человек с таким бэкграундом, лекция вот-вот должна была начаться. «Я сразу же попросил его прислать темы доклада, и мы рассмотрели их, чтобы убедиться, что они подходят». По словам директора, Андеро Пебре должен был провести урок о злоупотреблениях Snapchat и TikTok.