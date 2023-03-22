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Школа пригласила пропагандиста лженауки прочитать детям лекцию

Александра Саарнийт
, журналист
Школа пригласила пропагандиста лженауки прочитать детям лекцию
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Андеро Пебре.
Андеро Пебре. Фото: Facebook

Андеро Пебре, который в соцсетях продвигал антипрививочные и другие теории заговора, был приглашен сегодня утром в Козескую гимназию, чтобы рассказать об истории и вреде приложений TikTok и Snapchat. Директор школы сказал, что им ничего не известно о бэкграунде Пебре.

Директор Козеской гимназии Мартин Медар сказал Postimees, что школа не знала, что из себя представляет Пебре как человек и какой у него бэкграунд. «К сожалению, в школе нет списка лиц, которых нельзя приглашать выступать в школе», - сказал директор.

Он добавил, что, когда утром узнал, что перед детьми появится человек с таким бэкграундом, лекция вот-вот должна была начаться. «Я сразу же попросил его прислать темы доклада, и мы рассмотрели их, чтобы убедиться, что они подходят». По словам директора, Андеро Пебре должен был провести урок о злоупотреблениях Snapchat и TikTok.

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