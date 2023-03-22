Школа пригласила пропагандиста лженауки прочитать детям лекцию

Андеро Пебре, который в соцсетях продвигал антипрививочные и другие теории заговора, был приглашен сегодня утром в Козескую гимназию, чтобы рассказать об истории и вреде приложений TikTok и Snapchat. Директор школы сказал, что им ничего не известно о бэкграунде Пебре.
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Директор Козеской гимназии Мартин Медар сказал Postimees, что школа не знала, что из себя представляет Пебре как человек и какой у него бэкграунд. «К сожалению, в школе нет списка лиц, которых нельзя приглашать выступать в школе», - сказал директор.
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