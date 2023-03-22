Юри Ратас ⟩ Обновление партии неизбежно

Результат Центристской партии на выборах привел к разным оценкам, почему сложилась такая ситуация и какие изменения необходимо внести. Мы обсуждали это и в правлении партии. Я считаю, что партии не нужно обрезать свои корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов. Однако программа нуждается в обновлении, необходимо дальнейшее повышение компетенции.

Помимо социальной сферы и здравоохранения, нам необходимо сместить акцент на экологические и экономические вопросы, а также на вопросы образования, молодежи и ее забот. Конечно, наша главная сила – это социально-экономическая ось – снижение неравенства, поддержка пожилых людей и сильная региональная политика, все это должно остаться. Развитие Эстонии в целом имеет большое значение.

Партия, безусловно, допустила ошибки, на них надо обратить внимание и вместе найти решения. В то же время необходимо понимать и ситуацию, в которой Центристская партия добилась на выборах третьего результата. Понятно, что фон безопасности на фоне российской агрессии играл ключевую роль на выборах.

В своих месседжах, принципах и ценностях Центристская партия четко подтверждала позиции Эстонии и Европы и подчеркивала важность помощи Украине и то, что это единственно правильный путь. Однако, на мой взгляд, противостояние двух партий поставило Центристскую партию в положение, когда ее идеи звучали недостаточно громко на фоне выяснения отношений.