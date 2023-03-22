Фото ⟩ Опасный маневр привел к ДТП: фургон столкнулся с грузовиком
Опасный маневр привел к ДТП: фургон столкнулся с грузовиком
Столкнулись фургон с латвийскими номерами и грузовик.
По предварительным данным, водитель Renault, выезжавший со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику, движущемуся по главной дороге, и повернул перед ним, в результате чего произошло столкновение.
Скорая помощь отвезла пассажира Renault в больницу для проверки состояния здоровья. Оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права.