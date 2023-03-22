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Фото ⟩ Опасный маневр привел к ДТП: фургон столкнулся с грузовиком

Инна Грюнфельдт
, журналист
Опасный маневр привел к ДТП: фургон столкнулся с грузовиком
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Ain Liiva

Сегодня, 22 марта, в полдень на перекрестке Сымеру произошло ДТП.

Столкнулись фургон с латвийскими номерами и грузовик.

По предварительным данным, водитель Renault, выезжавший со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику, движущемуся по главной дороге, и повернул перед ним, в результате чего произошло столкновение.

Скорая помощь отвезла пассажира Renault в больницу для проверки состояния здоровья. Оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права.

Фото: Ain Liiva
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