В связи с началом второго этапа строительства трамвайной ветки в Старый порт будут изменены маршруты 27 автобусных линий. С 4 апреля по 31 мая 2023 года в объезд будут направлены маршруты №1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18A, 20, 20A, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68, также изменится маршрут автобуса номер 15.
В начале апреля маршруты двадцати семи автобусных линий будут направлены в объезд
Остановки на маршруте объезда в центре города
«Виру» на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А – конечная остановка на Пярнуском шоссе рядом с Драмтеатром (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке «Виру» на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.
Остановка «Эстония» на Театральной площади: маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.
Остановка «Каубамая» на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц «Каубамая» остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.
Из автобусного терминала «Виру» будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов – на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.
На остановках автобусов, маршрут которых будет изменен, будут размещены материалы с описанием и схемами временного маршрута. На этих маршрутах также могут возникнуть отставания от графика, в центре города может увеличиться время пешего хода до остановок. За изменениями и графиками можно следить ЗДЕСЬ.
С 17 апреля по 31 мая 2023 год будет прекращена работа трамвайных линий № 2 и 4, временно будет открыта трамвайная линия № 6 по маршруту Копли – Тонди, а также изменится маршрут автобусных линий № 15 и 58 с целью частичного временного замещения трамвайных линий.
Автобусная линия № 15 (04.–16.04.2023 г.)
Направление на Viru keskus заменяется направлением на остановку «Эстония»: ул. Суур-Сыямяэ, ул. Ээси, ул. Валукоя, ул. Кеэвизе, Леннуяама-теэ, разворотный круг трамваев в аэропорту, ул. Сепизе, ул. Лыытса, левый поворот на ул. Суур-Сыямяэ, на измененном маршруте будет остановка «Леннуяам» (на платформе трамвайной остановки) и конечная остановка «Эстония» на Театральной площади.
В направлении Сыямяэ: Театральная площадь, б. Эстония, Театральная площадь, б. Рявала, Тартуское шоссе, ул. Суур-Сыямяэ, ул. Кеэвисе, ул. Леннуяама, разворотный круг трамваев в аэропорту, ул. Сепизе, ул. Лыытса, правый поворот на ул. Валукоя, ул. Ээси, правый поворот на ул. Суур-Сыямяэ, на измененном маршруте будет начальная остановка «Эстония» на Театральной площади, временная остановка на ул. Кеэвизе, 10 и остановка «Леннуяам».
Автобусная линия № 58
Направление на пер. Маяка заменяется направлением на Соссимяги: маршрут удлинняется, ул. Маяка, ул. Палласти, Тартуское шоссе, на измененном маршруте будет остановка «пер. Маяка», «Сикупилли» и конечная остановка «Соссимяги».
В направлении Прийсле: Тартуское шоссе, ул. Лубья, ул. Маяка, на измененном маршруте начальная остановка «Соссимяги», временная остановка «Лубья» на Тартуском шоссе, 83, остановки «Маяка», «Сикупилли» и «пер. Маяка».