В начале апреля маршруты двадцати семи автобусных линий будут направлены в объезд

Остановки на маршруте объезда в центре города

«Виру» на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А – конечная остановка на Пярнуском шоссе рядом с Драмтеатром (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке «Виру» на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.

Остановка «Эстония» на Театральной площади: маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.

Остановка «Каубамая» на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц «Каубамая» остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.

Из автобусного терминала «Виру» будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов – на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.

На остановках автобусов, маршрут которых будет изменен, будут размещены материалы с описанием и схемами временного маршрута. На этих маршрутах также могут возникнуть отставания от графика, в центре города может увеличиться время пешего хода до остановок. За изменениями и графиками можно следить ЗДЕСЬ.

​С 17 апреля по 31 мая 2023 год будет прекращена работа трамвайных линий № 2 и 4, временно будет открыта трамвайная линия № 6 по маршруту Копли – Тонди, а также изменится маршрут автобусных линий № 15 и 58 с целью частичного временного замещения трамвайных линий.

Автобусная линия № 15 (04.–16.04.2023 г.)

Фото: Управа города Таллинна.