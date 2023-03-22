Адвокаты Майлис Репс хотят вновь поставить судебный процесс на паузу

10 января заседания по делу беременной на тот момент Репс решили отложить по состоянию ее здоровья, следующее заседание назначили на 23 марта, поскольку ожидалось, что к тому времени она уже родит.

Хотя новость о рождении близнецов поступила в начале февраля, прокурор готовится к просьбе защиты отложить заседания.

Согласно обвинению прокуратуры, Майлис Репс совершила присвоение госимущества, когда в качестве министра образования и науки отдавала распоряжения работникам министерства по уходу за ее детьми. Ее обвиняют и в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.

Репс также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело кофейную машину для дома Майлис Репс, покрывало расходы на полеты члена ее семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея экс-министра в ресторане.