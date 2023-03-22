Идем на рекорд? Биржевое электричество не перестает удивлять

Самой высокой – 65,01 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой — рано утром с 3 до 4 часов, когда она упадет до 4,08 евро за мегаватт-час.

В Латвии, Литве и Финляндии электроэнергия будет стоить в четверг 34,61 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в четверг в Польше, где она составит в среднем 110,72 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 113,12 евро за мегаватт-час, что на 41,3 процента ниже, чем в феврале 2022 года, когда средняя месячная цена составила 192,82 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена выросла на 14 процентов.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.