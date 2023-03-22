Сегодня в Министерстве социальных дел были представлены результаты анализа практикуемой в зарубежных странах поэтапной вспомогательной системы оказания помощи в сфере душевного здоровья. Кроме того, специалисты обсудили предложенную для Эстонии модель и следующие шаги министерства по развитию подобной системы.
Помощь в сфере душевного здоровья: в Эстонии грядут важные перемены?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), душевные расстройства являются одной из самых больших угроз для здоровья населения. В последние годы, в том числе в свете пандемии Covid-19, значительно увеличилась распространенность депрессивных и тревожных расстройств, а также расстройств душевного здоровья, связанных с зависимостями. Период кризисов также сильно увеличивает количество психических расстройств.
Исследование душевного здоровья населения Эстонии показывает, что более четверти жителей страны подвержены высокому риску депрессии, а пятая часть – высокому риску тревожных расстройств.
Тем не менее, высокая распространенность проблем с душевным здоровьем контрастирует с низким уровнем использования профессиональных услуг в этой области: только 6-8% взрослых респондентов в Эстонии пользовались какой-либо из услуг.
До сих пор развитие поддержки в сфере душевного здоровья ограничивалось проблемой доступности услуг, оказываемых профильными медицинскими специалистами. В результате сейчас эти услуги в основном охватывают людей, чьи проблемы уже являются критическими. Проблемы душевного здоровья дешевле предотвратить, чем вылечить, однако системы профилактики в Эстонии не существует.
Пути лечения людей с подобными проблемами фрагментированы, сложны и не обеспечены ресурсами. Психологическое благополучие людей обеспечивает система качественных и экономически эффективных вариантов специализированного вмешательства, а также сотрудничество между системами поддержки. Безусловно, услуги на уровне сообщества и самопомощь не могут полностью заменить медицинскую, психологическую или психиатрическую помощь, необходимо создать многоуровневую систему поддержки.
«Укрепляя и развивая систему предлагаемых в Эстонии низкоинтенсивных психологических вмешательств, тем самым мы повышаем доступность высокоинтенсивных вмешательств и лечения. Инвестиции в услуги на уровне общин помогут снизить перегрузку системы здравоохранения, поскольку люди смогут получить необходимую помощь и поддержку раньше, чем проблемы усугубятся», – сказала Трийн Науди, координатор услуг отдела душевного здоровья при Министерстве социальных дел.
«Исходя из опыта других стран, можно свести к минимуму или даже предотвратить потенциальные узкие места, которые могут возникнуть при внедрении новых мер вмешательств. Кроме того, полезно сотрудничать со странами, которые уже разработали, внедрили и улучшили конкретные услуги и в которых низкоинтенсивные психологические вмешательства интегрированы в систему здравоохранения. Их опыт может помочь максимально эффективно осуществить изменения в Эстонии», – добавила Науди.
В прошлом году Министерство социальных дел заказало исследование о развитии многоуровневой системы поддержки душевного здоровья, целью которого было проанализировать опыт других стран (в данный момент – Англия, Бельгия, Финляндия). На опыте этих стран разработаны рекомендации о том, как построить ступенчатую систему поддержки в Эстонии и тем самым улучшить доступ к психологической поддержке.
Во всех проанализированных странах важным условием для устойчивого функционирования системы многоуровневой помощи является существование центрального регулирующего органа. Таким образом, для координации деятельности и сотрудничества различных субъектов по всей Эстонии на базе Министерства социальных дел необходимо создать централизованную руководящую группу, которая должна функционировать на постоянной основе и финансироваться государством.
Первой задачей структурного подразделения будет составление перечня существующих потребностей и ресурсов, включая основанные на доказательствах меры низкоинтенсивного психологического вмешательства, которые в настоящее время существуют в Эстонии и могут предоставляться более систематически и более широко.