Помощь в сфере душевного здоровья: в Эстонии грядут важные перемены?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), душевные расстройства являются одной из самых больших угроз для здоровья населения. В последние годы, в том числе в свете пандемии Covid-19, значительно увеличилась распространенность депрессивных и тревожных расстройств, а также расстройств душевного здоровья, связанных с зависимостями. Период кризисов также сильно увеличивает количество психических расстройств.

Исследование душевного здоровья населения Эстонии показывает, что более четверти жителей страны подвержены высокому риску депрессии, а пятая часть – высокому риску тревожных расстройств.

Тем не менее, высокая распространенность проблем с душевным здоровьем контрастирует с низким уровнем использования профессиональных услуг в этой области: только 6-8% взрослых респондентов в Эстонии пользовались какой-либо из услуг.

До сих пор развитие поддержки в сфере душевного здоровья ограничивалось проблемой доступности услуг, оказываемых профильными медицинскими специалистами. В результате сейчас эти услуги в основном охватывают людей, чьи проблемы уже являются критическими. Проблемы душевного здоровья дешевле предотвратить, чем вылечить, однако системы профилактики в Эстонии не существует.

Пути лечения людей с подобными проблемами фрагментированы, сложны и не обеспечены ресурсами. Психологическое благополучие людей обеспечивает система качественных и экономически эффективных вариантов специализированного вмешательства, а также сотрудничество между системами поддержки. Безусловно, услуги на уровне сообщества и самопомощь не могут полностью заменить медицинскую, психологическую или психиатрическую помощь, необходимо создать многоуровневую систему поддержки.