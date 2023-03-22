Госсуду поступило 15 жалоб, связанных с организацией выборов Рийгикогу в этом году, на данный момент решения приняты по пяти из
В Госсуд поступило 15 жалоб на проведение выборов
В Госсуд поступило 15 жалоб на проведение выборов
У Госсуда есть семь рабочих дней на рассмотрение жалоб начиная со дня их передачи в суд. Таким образом, решение по всем находящимся сейчас на рассмотрение жалобам должны принять не позднее конца следующей недели. В то же время, этот срок может быть немного продлен, например, если потребуется уточнить содержание жалобы.
По состоянию на вторую половину дня в среду Госсуд рассматривает десять жалоб, срок оспаривания решений, принятых на прошлой неделе республиканской избирательной комиссией, на данный момент истек.
Большинство жалоб касаются электронного голосования - либо предположительных нарушений при его организации, либо сомнений в его надежности в целом.