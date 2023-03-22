Смена руководства полиции: Беличев заберет бразды правления у подозреваемого Вахера

Вчера утром офицеры Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве бывшему офицеру КаПо, нынешнему начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эрику Хельдна и обвинили Вахера в пособничестве в мошенничестве. Оба чиновника также были арестованы вчера утром.

Согласно первоначальному подозрению, Хельдна при пособничестве Вахера весной 2019 года организовал фиктивное зачисление самого себя на службу в Департамент полиции и погранохраны, но в тот же день его временно перевели и в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год к этому времени.