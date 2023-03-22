Срок полномочий нынешнего генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эльмара Вахера должен был продлиться еще месяц, но после всплывшего вчера подозрения министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) прекратил с ним служебные отношения.
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Смена руководства полиции: Беличев заберет бразды правления у подозреваемого Вахера
Подробности мошеннической схемы
Смена руководства полиции: Беличев заберет бразды правления у подозреваемого Вахера
Вчера утром офицеры Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве бывшему офицеру КаПо, нынешнему начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эрику Хельдна и обвинили Вахера в пособничестве в мошенничестве. Оба чиновника также были арестованы вчера утром.
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