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Смена руководства полиции: Беличев заберет бразды правления у подозреваемого Вахера

Подробности мошеннической схемы
Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
Смена руководства полиции: Беличев заберет бразды правления у подозреваемого Вахера
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Согласно подозрению, бывший офицер Полиции безопасности совершил мошенничество со служебным стажем при участии Эльмара Вахера.
Согласно подозрению, бывший офицер Полиции безопасности совершил мошенничество со служебным стажем при участии Эльмара Вахера. Фото: Mihkel Maripuu

Срок полномочий нынешнего генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эльмара Вахера должен был продлиться еще месяц, но после всплывшего вчера подозрения министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) прекратил с ним служебные отношения.

Вчера утром офицеры Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве бывшему офицеру КаПо, нынешнему начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эрику Хельдна и обвинили Вахера в пособничестве в мошенничестве. Оба чиновника также были арестованы вчера утром.

Согласно первоначальному подозрению, Хельдна при пособничестве Вахера весной 2019 года организовал фиктивное зачисление самого себя на службу в Департамент полиции и погранохраны, но в тот же день его временно перевели и в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год к этому времени.

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