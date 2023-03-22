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Невнимательность на железной дороге: на этой неделе жители Эстонии трижды были на волоске от смерти

Невнимательность на железной дороге: на этой неделе жители Эстонии трижды были на волоске от смерти
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Тапаский железнодорожный переезд.
Тапаский железнодорожный переезд. Фото: Ain Liiva

На железной дороге нужно быть осторожным, это знает каждый. В течение последней недели на железнодорожном переезде в Тапа происходили ужасающие ситуации: трижды, из-за своей невнимательности, люди оказывались на волоске от смерти.

Руководитель по связям с общественностью ​Eesti Raudtee Моника Лиллес сказала, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди пересекают железнодорожные пути не заботясь о своей безопасности и безопасности других. То, что это происходит трижды в одной локации с интервалом в несколько дней, в ее работе случается нечасто.

«Эти три случая выдвигают на первый план ситуации, которые, с одной стороны, естественны для человека, но с другой - игнорируют любую логику. Общим знаменателем всех случаев является игнорирование основ безопасности на железной дороге», - сказала Лиллес.

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