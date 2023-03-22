Невнимательность на железной дороге: на этой неделе жители Эстонии трижды были на волоске от смерти

Руководитель по связям с общественностью ​Eesti Raudtee Моника Лиллес сказала, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди пересекают железнодорожные пути не заботясь о своей безопасности и безопасности других. То, что это происходит трижды в одной локации с интервалом в несколько дней, в ее работе случается нечасто.