На железной дороге нужно быть осторожным, это знает каждый. В течение последней недели на железнодорожном переезде в Тапа происходили ужасающие ситуации: трижды, из-за своей невнимательности, люди оказывались на волоске от смерти.
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Невнимательность на железной дороге: на этой неделе жители Эстонии трижды были на волоске от смерти
Невнимательность на железной дороге: на этой неделе жители Эстонии трижды были на волоске от смерти
Руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес сказала, что постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди пересекают железнодорожные пути не заботясь о своей безопасности и безопасности других. То, что это происходит трижды в одной локации с интервалом в несколько дней, в ее работе случается нечасто.
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