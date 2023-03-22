ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сезон начался! Самокаты Bolt вернулись на улицы Таллинна

Нововведением этого года является то, что теперь в выходные дни скорость движения самокатов Bolt в городах ограничена до 17 км/ч.

Сейчас самокаты Bolt можно арендовать в 11 городах Эстонии, в этом году компания обещает расшириться еще на несколько населенных пунктов.