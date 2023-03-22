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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сезон начался! Самокаты Bolt вернулись на улицы Таллинна

Уве Гнадентайх
, журналист
Сезон начался! Самокаты Bolt вернулись на улицы Таллинна
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С сегодняшнего дня снова начался сезон проката самокатов Bolt. В зимний период в Таллинне можно было покататься лишь на самокатах Tuul.

Нововведением этого года является то, что теперь в выходные дни скорость движения самокатов Bolt в городах ограничена до 17 км/ч.

Сейчас самокаты Bolt можно арендовать в 11 городах Эстонии, в этом году компания обещает расшириться еще на несколько населенных пунктов.

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