Фото и видео ⟩ Жуткая находка волонтеров: собаки, голодавшие несколько недель, съели труп щенка

Защитники животных получили вызов в дом в Ярвамаа по поводу попавшего под машину щенка. Однако никто и представить себе не мог, какая сцена развернется на месте. Волонтер Käpa Abi MTÜ Ханнес Меристу сказал в передаче Reporter, что зрелище было ужасающим: «Это было ужасно. Труп собаки был у ворот и другие щенки его ели...»

Выяснилось, что собаки уже несколько недель находились одни без еды и питья, поскольку их хозяева уехали жить в квартиру в городе. По словам защитников животных, которые с ними общались, владельцы животных отнеслись к случившемуся безразлично и не приехали помочь спасти животных даже после того, как их попросили.

Щенки в деревне Курисоо. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

Защитники животных пытались также пригласить на место чиновника Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, который, однако, попросил прислать официальное сообщение, чтобы после выходных в начале рабочей недели проверить его. Однако защитников животных такой ответ не устроил, ведь животных, попавших в беду, нужно было срочно спасать, а их состояние могло ухудшаться с каждым часом.

Добровольцы-спасатели животных с большим трудом поймали собак и доставили в клинику, где их осмотрел ветеринар. По оценке ветеринара, животные были сильно истощены и полны паразитов. «Большой восьмилетний кобель Томми весил всего 24 килограмма, хотя должен весить минимум 40 килограммов. Он очень худой», - отметил волонтер.

Голодную мать щенков также доставили в ветклинику. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

Щенки оказались в худшем состоянии, чем ожидалось. По словам волонтера, в их фекалиях были обнаружены самые разные вещи: от тряпок до клейкой ленты. «Когда голоден, съешь что угодно...»

Тем, кто оставляет животных в беспомощном состоянии, может грозить тюремный срок до года, но применение наказания зависит от работы чиновников.

Для спасенных собак Eestimaa Loomakaitse Liit собирает пожертвования

Пояснение: «Kurisoo koerad»

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