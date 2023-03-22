В конце прошлой недели в деревне Курисоо в Ярвамаа защитники животных спасли голодающих собак, которым нечего было есть, кроме своего погибшего сородича.
Фото и видео ⟩ Жуткая находка волонтеров: собаки, голодавшие несколько недель, съели труп щенка
Защитники животных получили вызов в дом в Ярвамаа по поводу попавшего под машину щенка. Однако никто и представить себе не мог, какая сцена развернется на месте. Волонтер Käpa Abi MTÜ Ханнес Меристу сказал в передаче Reporter, что зрелище было ужасающим: «Это было ужасно. Труп собаки был у ворот и другие щенки его ели...»
Выяснилось, что собаки уже несколько недель находились одни без еды и питья, поскольку их хозяева уехали жить в квартиру в городе. По словам защитников животных, которые с ними общались, владельцы животных отнеслись к случившемуся безразлично и не приехали помочь спасти животных даже после того, как их попросили.
Защитники животных пытались также пригласить на место чиновника Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, который, однако, попросил прислать официальное сообщение, чтобы после выходных в начале рабочей недели проверить его. Однако защитников животных такой ответ не устроил, ведь животных, попавших в беду, нужно было срочно спасать, а их состояние могло ухудшаться с каждым часом.
Добровольцы-спасатели животных с большим трудом поймали собак и доставили в клинику, где их осмотрел ветеринар. По оценке ветеринара, животные были сильно истощены и полны паразитов. «Большой восьмилетний кобель Томми весил всего 24 килограмма, хотя должен весить минимум 40 килограммов. Он очень худой», - отметил волонтер.
Щенки оказались в худшем состоянии, чем ожидалось. По словам волонтера, в их фекалиях были обнаружены самые разные вещи: от тряпок до клейкой ленты. «Когда голоден, съешь что угодно...»
Тем, кто оставляет животных в беспомощном состоянии, может грозить тюремный срок до года, но применение наказания зависит от работы чиновников.
Для спасенных собак Eestimaa Loomakaitse Liit собирает пожертвования
Пояснение: «Kurisoo koerad»
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвований:
9000 777 (5.-)
9000 888 (10.-)
*Приветственный текст необходимо дослушать до конца, поскольку иначе пожертвование не будет сделано.