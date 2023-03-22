Со времени предыдущего испытания Tallinna Vesi, когда вода из озера Юлемисте была направлена в ныммеский водопровод, сохранился пробный материал, который показывает рост железобактерий.
Эксперты: жителям Нымме угрожают суровые железобактерии
У Иллара Эбруса, пятьдесят лет проработавшего на высоком посту в государственном водоканале и отвечавшего за водоснабжение всех эстонских городов, до сих пор сохранились «образцы» с предыдущего аналогичного испытания Tallinna Vesi. По его словам, в начале 2000-х годов в ныммеский трубопровод также закачивали воду из озера Юлемисте. В то время он исследовал железобактерии, поэтому налил в банки воду из своего домашнего крана и положил внутрь железный гвоздь. Банки у него сохранились – он также использовал их в качестве иллюстративного материала на своих лекциях в Техническом университете. Они наглядно показывают, как железобактерии сделали свое дело – никто не хотел бы видеть что-то подобное в своей сантехнике.
«Железобактерии – это то, что способно поедать железо в металлических трубах, – сказал Эбрус. – Я отключу воду и подожду несколько дней. Я не рискну впустить бактерии в свой бойлер».
В бедных питательными веществами подземных водах может жить довольно много железобактерий, наиболее известными из которых являются Leptothrix ochracea, Thiobacillus ferrooxidans и Leptospirillum ferrooxidans. Нитчатые железобактерии размножаются и распространяются путем отщепления отдельных клеточных звеньев, переносимых по трубопроводу потоком воды.
Эбрус также с подозрением относится к рассказу Tallinna Vesi о том, что испытание проводится для обеспечения водоснабжения Нымме. «Всю жизнь было наоборот – если что-то случится, именно Нымме сможет спасти остальную часть Таллинна», – сказал Эбрус.
Свои сомнения он обосновывает новыми жилыми районами, построенных за городом вдоль Вильяндиского шоссе, где в свое время не хватало воды, и считает, что этот эксперимент может быть направлен на улучшение водоснабжения в этих районах.
Руководитель общества Nõmme Heakorra Selts Лехо Лыхмус также выступает против этого плана. «Это очень-очень плохой план, он мне сразу не понравился», – сказал он. – Это все испортит, после придется промывать все трубы».
По словам советника по связям с общественностью управы района Нымме Андры Роос, старейшина района Кармо Кури созвал круглый стол с участием представителей всех сторон и ученых, чтобы обсудить влияние испытания на питьевую воду жителей Нымме.
В следующий вторник Tallinna Vesi на 12 часов переведет водоснабжение района Нымме на питьевую воду со станции Юлемисте, чтобы выяснить возможности обеспечения водой жителей Нымме в случае, если в районе произойдет авария с масштабным отключением электроэнергии и скважинные насосы больше не могут снабжать людей водой.
«Подобные превентивные действия помогают получить реальную картину работы водопроводной сети при возможных кризисных сценариях. Также важно проверять и тренировать готовность команды к этому», – пояснил руководитель производства AS Tallinna Vesi Ивар Руубель.
Доктор микробиологии Кай Кюннис-Берес видит большую опасность аварийных испытаний в том, что богатая жизнью вода озера Юлемисте попадет в водопроводы жителей Нымме, привыкших к грунтовым водам, а бактерии в итоге могут остаться в них жить.
«Я много раз видела, что бактерии уже невозможно удалить из трубопровода, а если и можно, то временно или частично», – сказала Кюннис-Берес. Предыдущие исследования по решению проблем производителей воды показали, что очень сложно уничтожить микробы, которые начали размножаться в водопроводных трубах в результате неправильных решений или использования неподходящих методов производства воды.
Эбрус также помнит случаи из своей практики, когда грунтовые воды смешивались с водой из озера Юлемисте, и из крана выходили черви. «Концентрация остаточного хлора упала, когда вода озера Юлемисте смешалась с грунтовыми водами», – подтвердил Эбрус.
По словам Tallinna Vesi, вода в Нымме может на некоторое время стать мутной из-за изменения направления воды и колебаний давления, а также может появиться запах хлора.