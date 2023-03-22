Эксперты: жителям Нымме угрожают суровые железобактерии

У Иллара Эбруса, пятьдесят лет проработавшего на высоком посту в государственном водоканале и отвечавшего за водоснабжение всех эстонских городов, до сих пор сохранились «образцы» с предыдущего аналогичного испытания Tallinna Vesi. По его словам, в начале 2000-х годов в ныммеский трубопровод также закачивали воду из озера Юлемисте. В то время он исследовал железобактерии, поэтому налил в банки воду из своего домашнего крана и положил внутрь железный гвоздь. Банки у него сохранились – он также использовал их в качестве иллюстративного материала на своих лекциях в Техническом университете. Они наглядно показывают, как железобактерии сделали свое дело – никто не хотел бы видеть что-то подобное в своей сантехнике.