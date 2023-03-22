Патриарх Константинопольский: церковь и власть России разделили ответственность за преступления в Украине

«Церковь и руководство государства в России стали пособниками в совершении преступлений агрессии и разделяют ответственность за такие преступления, как шокирующие похищения украинских детей», - заявил патриарх, участвуя в конференции по межкультурному и религиозному диалогу в литовском Сейме в среду.

«Они причинили большие страдания не только народу Украины, но и россиянам, среди которых насчитывается более 100 тысяч жертв, и ответственность за страшные злодеяния», - сказал священнослужитель.

Вселенский Патриарх отметил, что еще с царских времен российская политическая власть стремится инструментализировать религию и использовать ее в своих целях. Это делается и сейчас, поскольку кремлевский режим продвигает идеологию «русского мира».

«Особенно важен в этом аспекте панславизм, идеология, согласно которой все славяне должны объединиться под руководством Москвы, это глубоко расистская идеология XIX века, нашедшая свое религиозное выражение в этнофилетизме, который Константинополь осудил как ересь в 1872 году», - сказал Варфоломей I.

Война в Украине показала, что помимо экономического и политического единства не менее важно духовное единство, считает патриарх Константинопольский Варфоломей,.

«Как вы все знаете, после окончания Холодной войны все стены рухнули. Исчезли границы, ускорилось движение людей и товаров», - сказал патриарх.

«Эта унификация была строго материальной, в ней преобладали технологические и экономические факторы. В то же время появились и общечеловеческие, глобальные проблемы, они обострились: климатический кризис, финансовый кризис, кризис здравоохранения во время пандемии, энергетический кризис. Все это превратилось в глобальные вызовы, которые требовали глобальных действий», - сказал священнослужитель.

Он выразил сожаление, что усилия по достижению единства в решении этих проблем были прерваны войной России в Украине.