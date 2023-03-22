Шестимесячный Euribor упал до отметки 3,071 процента

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 16 марта принял решение повысить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, или 0,5 процентных пункта, и установить с 22 марта процентную ставку по основным операциям рефинансирования до 3,5 процента, процентную ставку для фиксированного заимствования до 3,75 процента, а процентную ставку для фиксированного депозита до 3 процентов.

По мнению совета, ожидается, что инфляция будет оставаться слишком высокой в ​​течение продолжительного времени. Процентные ставки повышаются в соответствии с целью своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2 процента. По мнению EЦБ, преобладающий высокий уровень неопределенности подтверждает важность подхода, основанного на данных, к решениям совета банка по процентным ставкам. Решения зависят от оценки советом ЕЦБ прогноза инфляции с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссионной денежно-кредитной политики, сообщил Центробанк.

По данным ЕЦБ, совет банка внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и готов принять необходимые меры для сохранения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне. По данным центрального банка, банковский сектор еврозоны устойчив, а позиции капитала и ликвидности сильны. В любом случае, ЕЦБ имеет в своем распоряжении все инструменты денежно-кредитной политики для поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны, когда это необходимо, и для поддержания плавной передачи эффектов денежно-кредитной политики.

Подготовка нового макроэкономического прогноза экспертов ЕЦБ была завершена в начале марта, до недавней напряженности на финансовых рынках. Однако, по мнению центрального банка, эта напряженность может привести к дополнительной неопределенности в отношении основных прогнозов инфляции и роста. До недавних событий эксперты ЕЦБ уже пересмотрели общий прогноз инфляции в сторону понижения, в основном из-за меньшего, чем ожидалось ранее, влияния цен на энергоносители.