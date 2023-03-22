Несмотря на то, что Отть Тянак и действующий чемпион Калле Рованперя неудачно начали сезон чемпионата мира по ралли, их по-прежнему можно считать главными фаворитами в общем зачете. По крайней мере, так считает Мийка Вуорела, финский специалист в этой области.
Финский журналист: Тянак и Рованперя самые серьезные кандидаты на титул
Как и многие другие, Ilta-Sanomat после ралли в Мексике также выставляла оценки водителям. Наивысшую оценку, конечно же, получил победитель Себастьен Ожье, которому Вуорела поставил максимальные десять очков. Калле Рованперя, завершивший ралли четвертым, получил восемь баллов.
«Учитывая стандарты чемпионата мира, выступление Рованперя в Мексике было немного разочаровывающим. Но такая скорость его не удивляла – на мексиканском этапе Рованперя не входил в число фаворитов. Конкурентам остается только ждать и бояться, когда он снова нажмет на газ. В прошлом году он выстрелил на ралли в Хорватии», — написал Вуорела.
Тянак, который сражался с проблемами, заслужил оценку 6,5.
«Тянак не смог ехать на своей машине с полной самоотдачей. По сути, из-за проблем с турбонаддувом он завершил гонку на третьем спецучастке. Даже риск не помог ему подняться выше девятого места. В общем итоге он на четвертом месте. Подытоживая, можно сказать, что он и Рованперя, вероятно, являются главными претендентами на титул чемпиона мира».