Финский журналист: Тянак и Рованперя самые серьезные кандидаты на титул

Как и многие другие, Ilta-Sanomat после ралли в Мексике также выставляла оценки водителям. Наивысшую оценку, конечно же, получил победитель Себастьен Ожье, которому Вуорела поставил максимальные десять очков. Калле Рованперя, завершивший ралли четвертым, получил восемь баллов.

«Учитывая стандарты чемпионата мира, выступление Рованперя в Мексике было немного разочаровывающим. Но такая скорость его не удивляла – на мексиканском этапе Рованперя не входил в число фаворитов. Конкурентам остается только ждать и бояться, когда он снова нажмет на газ. В прошлом году он выстрелил на ралли в Хорватии», — написал Вуорела.

Тянак, который сражался с проблемами, заслужил оценку 6,5.