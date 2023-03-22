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Профессиональный марафонец: вместо вакцины от коронавируса мне вкололи допинг

rus.postimees.ee
Профессиональный марафонец: вместо вакцины от коронавируса мне вкололи допинг
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Зане Робертсон.
Зане Робертсон. Фото: MR.CARTER/Twitter

Марафонцу Зане Робинсону назначили восьмилетнюю дисквалификацию за употребление допинга. По словам спортсмена, это все какая-то ошибка.

В пробе Робертсона, который на олимпийском марафоне в Токио (2021 год) занял 36 место, обнаружили запрещенное вещество EPO. Как утверждает 33-летний спортсмен, он не употреблял допинг.

Новозеландский бегун был отстранен в мае прошлого года. Сейчас окончательно стало ясно, что его оправдания были недостаточно убедительны – восьмилетняя дисквалификация вступила в силу. Что же произошло?

В феврале прошлого года Робертсон тренировался в Кении, куда ездят многие бегуны на длинные дистанции. Предположительно, спортсмен отправился в местное медицинское учреждение, чтобы получить вакцину против коронавируса, но вместо этого инъекция содержала EPO. Он также представил документы о случившемся, содержание которых, по словам защитника, все же не соответствует правде.

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