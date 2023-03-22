Профессиональный марафонец: вместо вакцины от коронавируса мне вкололи допинг

В пробе Робертсона, который на олимпийском марафоне в Токио (2021 год) занял 36 место, обнаружили запрещенное вещество EPO. Как утверждает 33-летний спортсмен, он не употреблял допинг.

Новозеландский бегун был отстранен в мае прошлого года. Сейчас окончательно стало ясно, что его оправдания были недостаточно убедительны – восьмилетняя дисквалификация вступила в силу. Что же произошло?