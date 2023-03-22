ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эльмар Вахер о предъявленном подозрении: это трехлетний спор между КаПо и PPA

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер, которого подозревают в причастности к афере, своей вины в произошедшем не видит. При этом он не раскрыл причину, по которой весной 2019 года PPA все-таки подписал фиктивный трудовой договор с Ээриком Хельдна.