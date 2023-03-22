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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эльмар Вахер о предъявленном подозрении: это трехлетний спор между КаПо и PPA

Мейнхард Пулк
, журналист
Эльмар Вахер о предъявленном подозрении: это трехлетний спор между КаПо и PPA
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Эльмар Вахер.
Эльмар Вахер. Фото: Tairo Lutter

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер, которого подозревают в причастности к афере, своей вины в произошедшем не видит. При этом он не раскрыл причину, по которой весной 2019 года PPA все-таки подписал фиктивный трудовой договор с Ээриком Хельдна.

По словам Вахера, они встречались с Полицией безопасности (КаПо) и переписывались на эту тему на протяжении последних трех лет.

– Как вы прокомментируете подозрение Государственной прокуратуры? Вы видите свою вину?

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