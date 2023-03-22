Китай формирует имидж крупного мирового игрока, независимого от США. По мнению экспертов, приоритетом для Пекина является не окончание войны в Украине, а сохранение российского режима у власти, пишет Deutsche Welle.
Итоги визита Си Цзиньпина: РФ все более зависима от Китая
Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин завершили в среду, 22 марта, трехдневную встречу в Москве, во время которой обращались друг к другу - «дорогой друг». Они обсудили ряд региональных и международных вопросов, и подчеркнули важность «стратегического партнерства» между Китаем и Россией, а также обменялись мнениями о «мирном плане» по войне в Украине, опубликованном китайским правительством в прошлом месяце.
В целом Китай и Россия еще больше укрепили двусторонние отношения: Си и Путин признали важность того, чтобы обе стороны поддерживали друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, и «совместно противостояли вмешательству внешних сил во внутренние дела».
Некоторые эксперты считают, что встреча в Москве еще больше ободрила Си и Путина, поскольку пара находит все больше общих оснований для углубления «безграничного партнерства».
«В интересах Си углублять партнерство с Россией, так как это защищает внутренние и международные стратегические интересы Пекина», - считает Сари Аро Хаврен, эксперт из Университета Хельсинки.
Сдвиг в динамике отношений между Москвой и Пекином
По данным китайского государственного информационного агентства Синьхуа, Си заявил, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией в таких областях, как торговля, инвестиции, логистика, энергетика и инновации. Лидеры двух стран также подписали два соглашения об углублении стратегического партнерства и планах развития экономического сотрудничества.
Одним из итогов поездки стало неизбежное изменение динамики развития отношений между Россией и Китаем, уверены аналитики. Москва становится все более зависимой от Пекина в экономическом и политическом плане, а Китай не против оказать поддержку своему соседу.
«Китай хочет сохранить свой имидж миротворца, но он склоняется на сторону России, - говорит Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура (NUS). - Создается впечатление, что Пекин не готов отпустить Россию и готов поддерживать ее до определенного момента».
Предложение Пекина о прекращении огня может дать РФ передышку
До поездки Си в РФ Китай представлял себя в роли миротворца, но его позиция по войне,изложенная в документе из 12 пунктов, а также в публичных высказываниях высокопоставленных китайских чиновников, вызвала сильный скептицизм у США и других западных стран.
Во время переговоров Путин заявил, что предложение Китая может быть использовано в качестве «основы для мирного урегулирования в Украине». По словам российского президента, Москва стремится «как можно скорее возобновить мирные переговоры». Пекин поддерживает эту позицию.
Однако Хаврен отметила, что содержащееся в мирном плане Китая прекращении огня, пока российские войска остаются на оккупированных территориях Украины лишь «заморозит войну» и даст Москве больше времени для «подготовки к новому наступлению».
По ее словам, если Киев не согласится на прекращение огня до тех пор, пока Россия не выведет войска с украинской территории, китайские и российские пропагандисты выставят США и их западных союзников «поджигателями войны», а Китай охарактеризуют как «делающего все возможное миротворческого посредника».
Другие эксперты расценивают попытки Китая представить себя в роли посредника как его острое желание «подтвердить свое международное влияние». «Это будет приветствоваться в некоторых уголках мира, но точно не в Соединенных Штатах и не в странах-союзниках США. Крупные европейские страны также с подозрением отнесутся к усилиям Китая», - считает Ши Иньхун, профессор международных отношений в Китайском народном университете в Пекине.
20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, раскритиковал Пекин за нежелание привлечь Москву к ответственности за «зверства, совершенные в Украине». «Вместо того чтобы осудить их, Китай, скорее, обеспечивает дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать эти самые преступления», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Китай - самый большой бенефициар конфликта в Украине
В то время как Си продолжает свое дипломатическое наступление, опираясь на успешное посредничество при заключении ирано-саудовского соглашения об установлении дипломатических отношений, и дальнейшее укрепление двусторонних связей с Россией, Пекин пытается создать имидж крупного мирового игрока, независимого от США.
«Они пытаются установить контакт с другими государствами, особенно на Глобальном Юге, которые склонны рассматривать США и их союзников как потенциальную проблему», - считает Ян Чонг. По его мнению, целью Пекина является укрепление отношений с этими государствами.
Несмотря на усилия Си представить Китай в качестве миротворца в войне России в Украине, некоторые наблюдатели говорят, что приоритетом для Пекина является вовсе не окончание конликта. Вместо этого, главное для Китая - обеспечить сохранение российского режима у власти.
«Крах российского режима и создание прозападного правительства в Москве было бы катастрофическим сценарием для Китая, - полагает Темур Умаров, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - В то же время Китай не хочет, чтобы война переросла в нечто гораздо большее, чем сейчас».
Пекин может смириться с продолжением войны, поскольку это не оставит России другого выбора, кроме как склониться в сторону Китая, говорит Умаров в беседе с DW. «Кроме того, [продолжающаяся война] отвлечет США от конфронтации с Китаем. Пекин - самый большой бенефициар нынешней ситуации», - заключает эксперт.