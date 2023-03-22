Итоги визита Си Цзиньпина: РФ все более зависима от Китая

«Китай хочет сохранить свой имидж миротворца, но он склоняется на сторону России, - говорит Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура (NUS). - Создается впечатление, что Пекин не готов отпустить Россию и готов поддерживать ее до определенного момента».

Предложение Пекина о прекращении огня может дать РФ передышку

До поездки Си в РФ Китай представлял себя в роли миротворца, но его позиция по войне,изложенная в документе из 12 пунктов, а также в публичных высказываниях высокопоставленных китайских чиновников, вызвала сильный скептицизм у США и других западных стран.

Во время переговоров Путин заявил, что предложение Китая может быть использовано в качестве «основы для мирного урегулирования в Украине». По словам российского президента, Москва стремится «как можно скорее возобновить мирные переговоры». Пекин поддерживает эту позицию.

Однако Хаврен отметила, что содержащееся в мирном плане Китая прекращении огня, пока российские войска остаются на оккупированных территориях Украины лишь «заморозит войну» и даст Москве больше времени для «подготовки к новому наступлению».

По ее словам, если Киев не согласится на прекращение огня до тех пор, пока Россия не выведет войска с украинской территории, китайские и российские пропагандисты выставят США и их западных союзников «поджигателями войны», а Китай охарактеризуют как «делающего все возможное миротворческого посредника».