Автомобили все чаще выезжают на тротуары. По словам главы Муниципальной полиции (МуПо) Айвара Тоомпере, надежды на быстрое решение проблемы нет.
Глава МуПо: парковочных хулиганов все больше, но бороться с ними не получается
То ли значительно увеличилось количество нарушений правил парковки, то ли люди просто стали более чувствительными к этому вопросу, точно понять невозможно. «Количество входящих звонков увеличилось. Хотя количество нарушителей за последние несколько лет осталось более или менее одинаковым, звонков и уведомлений стало больше. Мы не можем точно сказать, увеличилось ли количество нарушений или люди стали более активно о них сообщать», - сказал глава МуПо.
По словам Тоомпере, в случае нарушений, которые беспокоят людей, в основном речь идет о вождении или остановке на тротуаре. Однако это вещи, за которые МуПо не может никого наказать. «Законодательный орган не уполномочил нас на это. Мы можем наказывать лишь тех, кто неправильно паркуется», - сказал Тоомпере.
И в прошлом, и в позапрошлом году МуПо выписала более 30 000 предупредительных штрафов. Примерно треть из них приходится на парковку на тротуаре, треть на игнорирование дорожных знаков и треть на парковку в зеленых зонах.
«Это довольно большие цифры. В этом смысле надзором ситуацию не исправить, потому что мы не можем находиться повсюду. Если кто-то разгружает товар и на какое-то время оставляет машину на тротуаре, то это остановка. Но если водитель, к примеру, заходит в дом, это уже парковка. Если нас об этом уведомят, и мы даже быстро среагируем, то к моменту как мы приедем на место, водитель уже давно уедет. Таких водителей можно оштрафовать лишь в случае, если наш патруль проедет мимо них в нужный момент», - сказал Тоомпере.
Он добавил, что штраф за неправильную парковку составляет 20 евро, за опасную парковку или создание препятствий для движения - 40 евро, и поэтому многие водители рискуют этим, чтобы быстрее сделать свои дела. «Остановка - это когда водитель выпускает пассажира из машины или подбирает пассажиров, загружает товар. Например, если микроавтобус подвозит пианино к жилому дому, выезжает на тротуар прямо перед дверью лестничной клетки и выгружает пианино, то это остановка. После этого микроавтобус должен уехать. Он не должен стоять час на тротуаре, пока рабочие тащат пианино на девятый этаж», - объяснил Тоомпере.
По его словам, то же самое и с курьерами, которые ездят в общепиты за заказами. «Как только курьер входит в здание, его активность меняется на парковку. Но если бы официант общепита вынес еду и передал курьеру у двери, то это считалось бы остановкой», - сказал Тоомпере.
Патрули МуПо натыкаются на такие нарушения лишь случайно. Но, согласно закону, если нарушитель сразу прекратит нарушение, то наказать его нельзя. Например, если водитель остановившейся на тротуаре машины говорит, что немедленно уедет.
У МуПо нет решения этой проблемы. Столбами, разделяющими тротуары, весь город не заполнить. «В стратегически важных местах размещены цветочные горшки и бетонные голуби. Везде их не разместить. Например, возле зоопарка на Палдиском шоссе приходилось использовать бревенчатые барьеры, чтобы не допустить въезд водителей в зеленую зону, потому что знаки были совершенно бесполезны», - сказал Тоомпере.
Однако инспекторов нельзя заставить охранять проблемные участки в течение более длительного периода времени, потому что патрули должны реагировать на вызовы.
Патрули регулярно проезжают по местам, где больше всего нарушений. Но если в этот момент там все в порядке, патруль движется дальше, а приехавший чуть позже водитель может спокойно припарковаться на тротуаре.
По словам Тоомпере, на улучшение ситуации должны влиять сами водители: соблюдать требования, вытекающие из правил дорожного движения, чтобы необдуманное поведение не угрожало жизни других участников дорожного движения.