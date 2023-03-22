Глава МуПо: парковочных хулиганов все больше, но бороться с ними не получается

То ли значительно увеличилось количество нарушений правил парковки, то ли люди просто стали более чувствительными к этому вопросу, точно понять невозможно. «Количество входящих звонков увеличилось. Хотя количество нарушителей за последние несколько лет осталось более или менее одинаковым, звонков и уведомлений стало больше. Мы не можем точно сказать, увеличилось ли количество нарушений или люди стали более активно о них сообщать», - сказал глава МуПо.

По словам Тоомпере, в случае нарушений, которые беспокоят людей, в основном речь идет о вождении или остановке на тротуаре. Однако это вещи, за которые МуПо не может никого наказать. «Законодательный орган не уполномочил нас на это. Мы можем наказывать лишь тех, кто неправильно паркуется», - сказал Тоомпере.

И в прошлом, и в позапрошлом году МуПо выписала более 30 000 предупредительных штрафов. Примерно треть из них приходится на парковку на тротуаре, треть на игнорирование дорожных знаков и треть на парковку в зеленых зонах.