На шоссе Таллинн-Тарту в результате ДТП погиб медвежонок

Как сообщается на сайте Эстонского общества охотников, медведица с тремя медвежатами была замечена возле экодукта на участке дороги между Козе и Мяо. Одного медвежонка сбил автомобиль. Изучив его состояние, чиновники приняли решение об эвтаназии животного.

«Увеличивающееся количество дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников является доказательством того, что их численность увеличивается. Примечательно, что дорожно-транспортные происшествия с участием крупных хищников на этой неделе произошли днем, когда их легче заметить. Поэтому водители могут и должны быть более внимательными», - пояснил охотник Руттар Рохт.