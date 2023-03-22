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На шоссе Таллинн-Тарту в результате ДТП погиб медвежонок

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Тарту в результате ДТП погиб медвежонок
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Медвежата у шоссе.
Медвежата у шоссе. Фото: Janno Bergmann

В среду днем ​​на новом участке шоссе Таллинн-Тарту в районе Козе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один медвежонок.

Как сообщается на сайте Эстонского общества охотников, медведица с тремя медвежатами была замечена возле экодукта на участке дороги между Козе и Мяо. Одного медвежонка сбил автомобиль. Изучив его состояние, чиновники приняли решение об эвтаназии животного.

Водитель, сбивший медвежонка, скрылся с места происшествия.

«Увеличивающееся количество дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников является доказательством того, что их численность увеличивается. Примечательно, что дорожно-транспортные происшествия с участием крупных хищников на этой неделе произошли днем, когда их легче заметить. Поэтому водители могут и должны быть более внимательными», - пояснил охотник Руттар Рохт.

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