К скандалу в PPA оказался причастен и глава Центральной криминальной полиции

«По текущим данным, оформлением приема на работу Ээрика Хельдна в PPA занимались пять человек. Помимо Эльмара Вахера, среди них Прийт Пяркна, который в 2019 году был руководителем тогдашнего отдела управления информацией и производств PPA. Это также касается руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, руководителя оперативного бюро Центральной криминальной полиции Тоомаса Лыхмуса, и одного из кадровых специалистов PPA», – сказал Беличев Postimees.

Он подтвердил, что эти люди не будут сейчас продолжать выполнять рабочие обязанности: «Для нас важно, чтобы работа в организации нарушалась как можно меньше, и понятно, что фигуранты дела не могут продолжать выполнять свои обязанности в сложившейся ситуации. Мы ждем ответов от следствия, а до тех пор их обязанности будут выполнять заместители».

Беличев заявил, что ему очень жаль, что возникли такие подозрения, и это, безусловно, большой удар по организации. «Сейчас важно узнать правду и при этом обеспечить продолжение нормальной работы. Мы полностью сотрудничаем с Полицией безопасности и прокуратурой, чтобы прояснить этот вопрос. Вчера я узнал об этом инциденте и с тех пор общаюсь с партнерами, а также с коллегами в учреждении, чтобы выяснить обстоятельства. Министерство внутренних дел также инициировало служебный надзор за ротацией. PPA обязательно проанализирует все текущие ротации внутри учреждения, и мы оценим их обоснованность», – сказал Беличев.