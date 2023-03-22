Новый генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев подтвердил, что к скандальному фиктивному контракту Ээрика Хельдна причастны пятеро сотрудников PPA. Никто из них не будет продолжать выполнять свои рабочие обязанности.
К скандалу в PPA оказался причастен и глава Центральной криминальной полиции
«По текущим данным, оформлением приема на работу Ээрика Хельдна в PPA занимались пять человек. Помимо Эльмара Вахера, среди них Прийт Пяркна, который в 2019 году был руководителем тогдашнего отдела управления информацией и производств PPA. Это также касается руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, руководителя оперативного бюро Центральной криминальной полиции Тоомаса Лыхмуса, и одного из кадровых специалистов PPA», – сказал Беличев Postimees.
Он подтвердил, что эти люди не будут сейчас продолжать выполнять рабочие обязанности: «Для нас важно, чтобы работа в организации нарушалась как можно меньше, и понятно, что фигуранты дела не могут продолжать выполнять свои обязанности в сложившейся ситуации. Мы ждем ответов от следствия, а до тех пор их обязанности будут выполнять заместители».
Беличев заявил, что ему очень жаль, что возникли такие подозрения, и это, безусловно, большой удар по организации. «Сейчас важно узнать правду и при этом обеспечить продолжение нормальной работы. Мы полностью сотрудничаем с Полицией безопасности и прокуратурой, чтобы прояснить этот вопрос. Вчера я узнал об этом инциденте и с тех пор общаюсь с партнерами, а также с коллегами в учреждении, чтобы выяснить обстоятельства. Министерство внутренних дел также инициировало служебный надзор за ротацией. PPA обязательно проанализирует все текущие ротации внутри учреждения, и мы оценим их обоснованность», – сказал Беличев.
По словам Беличева, ротация сотрудников полиции в другое ведомство является стандартной практикой, и на данный момент около 50 сотрудников PPA были отправлены на работу в другое учреждение. «Например, есть сотрудники, командированные в такие международные организации, как Frontex и Europol, также переместившиеся в пределах страны, многие сейчас работают в МВД. Хотя в законе не прописано, сколько человек должен проработать в PPA, чтобы иметь возможность быть направленным на работу куда-то в другие учреждения, как правило, речь идет о сотрудниках, которые работают в PPA ежедневно», – добавил Беличев.