Время коммента ⟩ Было фу, стало – во! Эстонская народная каша на подступах к ЮНЕСКО – это культурный маркетинг

Я прекрасно помню, как мы, русскоязычные студенты Тартуского университета первых лет восстановленной независимости, высмеивали эстонскую кухню. Мы кривлялись и делали вид, что нас тошнит, когда речь заходила о капусте и каше мульги, хлебном супе и кровяной котлетке с забавным названием «верикякк». Вот итальянская и французская кухня – это другое дело! Там же настоящая Европа, там изысканная кулинарная культура, не чета местной деревенской простоте! Кстати, кавказская и украинская кухни, встречавшиеся повсеместно на территории СССР, были хоть и привычны, но вызывали безотчетное уважение. Видимо, Сталин и лобио – два сапога пара!

Эстонская кухня глобально принадлежит Северной Европе, но в ней присутствует и акцент балтийских немцев, и локальный крестьянский колорит. Фото: коллаж Rus.Postimees

Мне, конечно, сейчас неловко вспоминать об этом, но из песни слов не выкинешь. Тут сказывался и классический советский колониализм, и высокомерие горожанина в адрес крестьянской пищи. Хорошо, что это со временем лечится. Главное – не упорствовать в предрассудках. Тогда быстро усваивается знание, что самые популярные кухни мира основаны на самых простых национальных традициях. Вне зависимости от того, как появилась в культуре та или иная национальная кухня и насколько интернациональной она стала.