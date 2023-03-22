«Новости в 7» за 22 марта: соблюдаем осторожность при разведении огня на природе, как не отравиться растениями, знакомимся с работой оперативного телерепортера и практикуем иностранные языки в кафе

Сегодня в выпуске:

- Разводя огонь на природе, нельзя допустить пожара или возгорания сухой травы. Теперь право штрафовать за халатность есть и у спасателей.

- Новости Эстонии: бесплатный уездный общественный транспорт будет отменен, растет число заразившихся легионеллой

- В стране проходит неделя профилактики отравлений. Наша корреспондент выяснила, какие безобидные с виду растения могут таить в себе угрозу здоровью и даже жизни

- «Человек-швейцарский нож». Очередное пополнение в нашей серии портретов уникальных личностей - корреспондент «Новостей в семь» знакомился с работой тартуского коллеги

- Международная панорама: французские мегаполисы в огне: горожане бастуют и делают из мусора баррикады; работа мечты - как стать "обнимателем медвежат"

- Регулярная практика - это самый лучший способ выучить иностранный язык и заговорить на нем. Если вы хотите подтянуть свой эстонский или английский, то отправляйтесь в языковое кафе, как это сделала наша съемочная группа!