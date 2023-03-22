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Лийна Керсна: вероятно, что мэрия Таллинна начнет работу против перехода на эстоноязычное образование

Тарво Мадсен
, журналист
Лийна Керсна: вероятно, что мэрия Таллинна начнет работу против перехода на эстоноязычное образование
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Pilt videost

Бывший министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) заявила в прямом эфире Postimees, что может случиться так, что город Таллинн выступит против перехода на эстоноязычное образование, но задача государства - быть требовательным партнером для столицы в этом процессе.

Лийна Керсна, отвечая на вопрос, может ли город Таллинн начать работу против перехода на эстоноязычное образование, сказала, что очень велика вероятность, что именно так и получится.

«Таллин устами мэра заявил, что это нереалистичные планы, что ничего нельзя сделать, потому что нет учителей».

Керсна привела пример, что в некоторых таллиннских русскоязычных школах поменялся директор, и за короткое время сменилось 27 учителей, а также были найдены педагоги, говорящие по-эстонски. Она сказала, что многое зависит от мотивации, и государство должно быть требовательным партнером для Таллинна, потому что молодые люди, живущие в столице, заслуживают равного обращения и равных возможностей.

Керсна добавила, что три государственные гимназии, открывающиеся осенью, также работают над тем, чтобы пригласить на учебу молодых людей, для которых русский язык является родным.

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