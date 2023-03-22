Лийна Керсна: вероятно, что мэрия Таллинна начнет работу против перехода на эстоноязычное образование

Лийна Керсна, отвечая на вопрос, может ли город Таллинн начать работу против перехода на эстоноязычное образование, сказала, что очень велика вероятность, что именно так и получится.

«Таллин устами мэра заявил, что это нереалистичные планы, что ничего нельзя сделать, потому что нет учителей».

Керсна привела пример, что в некоторых таллиннских русскоязычных школах поменялся директор, и за короткое время сменилось 27 учителей, а также были найдены педагоги, говорящие по-эстонски. Она сказала, что многое зависит от мотивации, и государство должно быть требовательным партнером для Таллинна, потому что молодые люди, живущие в столице, заслуживают равного обращения и равных возможностей.