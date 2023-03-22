Танель Кийк покидает пост вице-мэра и возвращается в парламент

«Иногда в жизни приходится делать трудный выбор. Один из них сейчас. Я вижу, что мог бы внести свой вклад в развитие жизни в Эстонии как в качестве вице-мэра Таллинна, отвечая за городское имущество и транспорт, так и выполняя мандат, полученный на выборах в Рийгикогу», - сказал Кийк. На прошедших выборах он получил 2070 голосов. «Мой выбор дался нелегко, но пришло время его сделать, и сегодня я сообщил о своем решении председателю партии и мэру Таллинна».

По словам Кийка, он хочет внести свой вклад в работу фракции Центристской партии в парламенте и помочь ей добиться роли лидера оппозиции. «Я считаю, что могу предложить важную компетенцию в социальной сфере и сфере здравоохранения, а также быть конструктивным и важным партнером для создаваемой правительственной коалиции», - прокомментировал Кийк.

Кийк, перешедший на пост вице-мэра в начале сентября прошлого года, заявил, что изначально планировал оставаться на своем посту до следующих местных выборов. «Однако политическая ситуация в стране за полгода существенно изменилась, и, посоветовавшись с десятками коллег по партии и друзьями, я все же принял решение в пользу парламента», - сказал Кийк.