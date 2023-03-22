Отпечатки пальцев, фото в профиль и анфас. Что ждет Трампа в случае возможного ареста?

На прошлой неделе адвокаты Трампа сообщили, что экс-президенту предоставили возможность предстать перед большим жюри, что можно считать признаком того, что расследование приближается к финалу.

Адвокаты всячески постарались дать понять, что ни они, ни сам Трамп не получали никаких предварительных уведомлений о грядущем аресте, подчеркнув, что собственные заявления Трампа, что это якобы должно было произойти во вторник, были основаны исключительно на сообщениях в прессе.

Что будет, если ордер на арест Трампа все же выдадут?

Если Брэгг решит предъявить обвинения, он сначала должен будет официально известить об этом Трампа и его адвокатов и запустить переговорный процесс, чтобы договориться, когда и как именно экс-президент явится в Нью-Йорк для ареста и первого слушания в суде.

Мы можем услышать объявление об аресте или от самого окружного прокурора, или от команды адвокатов Трампа, которые в этой истории весьма оперативно общаются с прессой.

Документ, содержащий формальные обвинения в адрес Трампа, не будет опубликован до тех пор, пока судья не зачитает эти обвинения в суде.

Учитывая историческое значение возможного ареста и соображения безопасности, подробности появления Трампа в суде Нью-Йорка будут скрываться до последнего.

Его адвокаты уже дали понять, что их подзащитный готов сотрудничать со следствием, так что классического задержания с мигалками и наручниками ожидать не стоит.