Сегодня в Тапа министр обороны Ханно Певкур вручил медали за боевые заслуги американским солдатам, которые служат на реактивной системе залпового огня HIMARS.
Министр обороны Эстонии вручил медали участникам миссии HIMARS
Министр обороны Эстонии вручил медали участникам миссии HIMARS
«Я искренне благодарю вас за вашу службу в Эстонии. Ваше присутствие стало четким сдерживающим сигналом, и наши солдаты получили от вас знания. Спасибо за то, что помогаете сделать Эстонию и все НАТО более безопасными», - сказал в своем выступлении министр обороны Ханно Певкур.
Подразделение HIMARS и пехотная рота США находятся в Эстонии с декабря 2022 года.
Эстония получит системы HIMARS в 2025 году, а приобретение базовых навыков и знаний от американских подразделениях позволит более плавно их развертывать.
Силы США находятся в Эстонии в рамках более продолжительной ротации, которая обеспечивает постоянное присутствие сил США в странах Балтии. Это часть плана по укреплению восточного фланга НАТО.