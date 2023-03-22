Министр обороны Эстонии вручил медали участникам миссии HIMARS

«Я искренне благодарю вас за вашу службу в Эстонии. Ваше присутствие стало четким сдерживающим сигналом, и наши солдаты получили от вас знания. Спасибо за то, что помогаете сделать Эстонию и все НАТО более безопасными», - сказал в своем выступлении министр обороны Ханно Певкур.

Подразделение HIMARS и пехотная рота США находятся в Эстонии с декабря 2022 года.

Эстония получит системы HIMARS в 2025 году, а приобретение базовых навыков и знаний от американских подразделениях позволит более плавно их развертывать.