Зарождающаяся коалиция борется с риторикой ненависти или свободой слова?

Отсылка к Конституции и намек на то, что действующее в настоящее время регулирование риторики ненависти не соответствует Конституции, является новаторской аргументацией. И ложной при этом. Ни Государственный суд Эстонии, ни канцлер права так не считали и не принимали никаких решений в связи с тем, что действующий закон будто бы противоречит Конституции. Совершенно очевидно, что Верховный суд и канцлер юстиции не видят проблемы конституционности.