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Зарождающаяся коалиция борется с риторикой ненависти или свободой слова?

Микк Салу
, журналист
Зарождающаяся коалиция борется с риторикой ненависти или свободой слова?
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На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас и Лаури Хуссар.
На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас и Лаури Хуссар. Фото: Taavi Sepp

На прошлой неделе на странице премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ) в Facebook появилось сообщение о том, что было согласовано в ходе коалиционных переговоров: «Мы изменим правила о риторике ненависти так, чтобы они соответствовали конституции».

Отсылка к Конституции и намек на то, что действующее в настоящее время регулирование риторики ненависти не соответствует Конституции, является новаторской аргументацией. И ложной при этом. Ни Государственный суд Эстонии, ни канцлер права так не считали и не принимали никаких решений в связи с тем, что действующий закон будто бы противоречит Конституции. Совершенно очевидно, что Верховный суд и канцлер юстиции не видят проблемы конституционности.

Подоплека упоминания Конституции другая. Это можно назвать политическим пиар-ходом (PR – публичные отношения). Либо политической трусостью, либо мудростью, либо и тем, и другим одновременно. Проблема не в конституционности, а в другом.

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