Прокремлевский миллионер из Украины приобрел в Латвии несколько предприятий

Уже тогда Nekā personīga сообщала об альтернативном инвестиционном фонде EcoEnergy AIFP, в структуре собственников которого, скрытой в кипрских офшорных банках, видны следы украинских олигархов бывшего пророссийского режима.

Владелец фонда - кипрская фирма, реальным бенефициаром которой до конца прошлого года был гражданин Греции Андреас Тсерни. Украинские СМИ выяснили, что предприниматель родился и вырос в Украине как Андрей Черный. На его имя в 2016 году были приобретены акции «Донбассэнерго», которое ранее принадлежало сыну бывшего прокремлевского президента Украины Виктора Януковича Александру.

В прошлом году - уже после вторжения России в Украину - на предприятии произошли изменения. У владельцев фонда - кипрских предприятий Vulkanit Limited и Ablemark Limited - сменился реальный бенефициар. В октябре им стал проживающий в Греции гражданин Грузии Петер Дыминский. Ему в Украине принадлежат топливный завод и сеть автозаправок. Он был членом партии Януковича и даже был избран в парламент. Журналисты обнаружили: пока Янукович находился у власти, Дыминский через тот же самый кипрский офшор Ablemark противозаконно получил части военного полигона, где построил домик для отдыха.

У Дыминского имелся полный комплект олигарха, включая собственный телеканал и футбольный клуб. В 2017 году он стал виновником смертельной аварии. Спустя несколько дней миллионер покинул страну, с тех пор он объявлен в розыск и обвиняется в убийстве 31-летней женщины в ДТП.