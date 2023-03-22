В сохранение биоразнообразия и экосистем Эстонии к 2032 году будет инвестировано 18,8 млн евро. По всей стране пройдет ряд мероприятий, которые помогут окружающей среде и людям адаптироваться к изменениям климата.
Государство выделит 18 миллионов евро на адаптацию природы и жителей Эстонии к изменениям климата
Под руководством Министерства окружающей среды начинается реализация проекта LIFE-SIP AdaptEst, направленного на повышение готовности Эстонии адаптироваться к изменениям климата. Проект обновит климатические прогнозы Эстонии и поможет найти решения для ряда регионов страны, позволяющие лучше справляться с изменяющимися погодными условиями.
В рамках проекта также будут разводиться и выпускаться в водоемы охраняемые и находящиеся под угрозой исчезновения виды рыб, такие как жерех, хариус и сиг, и осуществляться мониторинг состояния этих видов; будет снесено не менее десяти дамб и восстановлена речная среда обитания на общей протяженности 100 км и нерестилища на площади 1 000 квадратных километров.
Предстоит также выяснить, потомство каких деревьев устойчиво к погодным условиям и болезням, и породы деревьев из каких регионов собственники леса могли бы использовать для обновления леса.
По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Марис Арро, все эти мероприятия помогут поддержать наши экосистемы. «Здоровые экосистемы помогут нам лучше справляться с изменениями климата. Мы должны хранить и беречь наше биоразнообразие, поскольку это залог нашей собственной жизни», – подчеркнула Арро.
В частности, в Алам-Педья планируется найти более оптимальные решения для содержания полуприродных сообществ и использования собранного в процессе этого сена. Кроме того, водный режим водно-болотных угодий станет более естественным, а популяции мелких хищников, бобров и енотов будут регулироваться. К участию в толоках привлекут волонтеров, будут организованы занятия. По результатам проекта для заповедника также будет составлен новый план организации природоохранной деятельности на следующие десять лет.
В Ида-Вирумаа определят слабые места в надежности обеспечения питьевой водой и нагрузку на окружающую среду. Будет поведен анализ сточных вод, в т. ч. потенциал шахтных вод, способность связывания углерода водно-болотными угодьями, созданными на территории бывшего горнодобывающего района Сиргала-Вийвиконна, и влияние этого на качество питьевой воды. Кроме того, будут определены возможности повторного использования сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве.
Для лучшего прогнозирования и предупреждения наступления опасных погодных явлений будут использоваться обновленные карты пожарной безопасности и метеорологические спутниковые данные следующего поколения.
Подготавливаются также всесторонние обзоры прошлого и будущего климата Эстонии. С использованием новых методов будут составляться климатические прогнозы по показателям атмосферы и морской среды.
Проект LIFE SIP AdaptEst финансируется программой LIFE Европейской комиссии и Эстонским государством. У проекта 17 партнеров, среди которых различные учреждения, находящиеся в ведении Министерства окружающей среды, НПО, университеты и профессиональные союзы. Проект продлится до марта 2032 года.