Государство выделит 18 миллионов евро на адаптацию природы и жителей Эстонии к изменениям климата

Под руководством Министерства окружающей среды начинается реализация проекта LIFE-SIP AdaptEst, направленного на повышение готовности Эстонии адаптироваться к изменениям климата. Проект обновит климатические прогнозы Эстонии и поможет найти решения для ряда регионов страны, позволяющие лучше справляться с изменяющимися погодными условиями.

В рамках проекта также будут разводиться и выпускаться в водоемы охраняемые и находящиеся под угрозой исчезновения виды рыб, такие как жерех, хариус и сиг, и осуществляться мониторинг состояния этих видов; будет снесено не менее десяти дамб и восстановлена речная среда обитания на общей протяженности 100 км и нерестилища на площади 1 000 квадратных километров.

Предстоит также выяснить, потомство каких деревьев устойчиво к погодным условиям и болезням, и породы деревьев из каких регионов собственники леса могли бы использовать для обновления леса.

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Марис Арро, все эти мероприятия помогут поддержать наши экосистемы. «Здоровые экосистемы помогут нам лучше справляться с изменениями климата. Мы должны хранить и беречь наше биоразнообразие, поскольку это залог нашей собственной жизни», – подчеркнула Арро.