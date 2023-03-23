Принц Уильям неожиданно посетил британский контингент в Польше у границы с Украиной

Принц рассказал журналистам, что хотел лично поблагодарить британских солдат за их повседневную работу.

«Я хотел приехать сам, лично, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете изо дня в день», - сказал принц, обращаясь к военнослужащим.

«Вы делаете здесь по-настоящему важную работу, защищая наши свободы, что крайне важно. Дома вас все абсолютно поддерживают», - добавил Уильям.

Prince William Фото: PA Media

Поездка принца Уильяма в город Жешув на юго-востоке Польши, где дислоцирован британский военный контингент, держалась в секрете до того момента, пока он не покинул военную базу и не вернулся в Варшаву.

Жешув находится в часе езды от украинской границы, и базирующиеся там британские пилоты вместе с американскими и польскими коллегами обеспечивают защиту воздушного пространства Польши.

Prince William Фото: PA Media

Принц Уильям с британскими военными в Польше Фото: EPA

В заявлении для прессы наследник британского престола также отдал должное «вдохновляющей гуманности народа Польши», который «открыл свои сердца, так же как и двери».

Польша с начала российского вторжения в Украину приняла больше всех украинских беженцев. Власти страны считают, что сейчас там остается около 1,3 млн граждан Украины.