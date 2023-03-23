Игнорирование предупреждений КаПо и выход за рамки дозволенного: роковые ошибки лидеров PPA

Поздно вечером во вторник первоначальные процессуальные действия были завершены, Хельдна и Вахер оставили свои устройства связи в КаПо и разошлись по домам. На них не оказывалось давления, как это показывают в кино: как отметил Вахер, все было достойно. Однако подозрение носит беспрецедентный размах, ведь Вахер и Хельдна утянули за собой еще пятерых сотрудников полиции, в том числе руководителя Центральной криминальной полиции.

«Мне это непонятно: Вахер может быть немного высокомерным, но он не глуп. И тут, в конце своей карьеры, он рискует своей репутацией ради пенсии одного человека! КаПо говорит ему не делать этого, а он все равно делает», - рассуждает госслужащий, знакомый с этим вопросом. Вахер всё прекрасно знал: он заверил Postimees, что спорит с КаПо уже три года.