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Игнорирование предупреждений КаПо и выход за рамки дозволенного: роковые ошибки лидеров PPA

Мейнхард Пулк Брита-Мария Алас
Игнорирование предупреждений КаПо и выход за рамки дозволенного: роковые ошибки лидеров PPA
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Один скандальный трудовой договор многолетней давности стал роковым для нескольких высокопоставленных государственных служащих.
Один скандальный трудовой договор многолетней давности стал роковым для нескольких высокопоставленных государственных служащих. Фото: Kollaaž/Madis Veltman

Производство в отношении бывшего служащего Полиции безопасности Ээрика Хельдна и бывшего главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера могло и не начаться. Разумеется, осознававшие последствия своих действий Хельдна и Вахер почувствовали, что об их манипуляциях знают, когда КаПо подала предупредительный сигнал. 

Поздно вечером во вторник первоначальные процессуальные действия были завершены, Хельдна и Вахер оставили свои устройства связи в КаПо и разошлись по домам. На них не оказывалось давления, как это показывают в кино: как отметил Вахер, все было достойно. Однако подозрение носит беспрецедентный размах, ведь  Вахер и Хельдна утянули за собой еще пятерых сотрудников полиции, в том числе руководителя Центральной криминальной полиции.

«Мне это непонятно: Вахер может быть немного высокомерным, но он не глуп. И тут, в конце своей карьеры, он рискует своей репутацией ради пенсии одного человека! КаПо говорит ему не делать этого, а он все равно делает», - рассуждает госслужащий, знакомый с этим вопросом. Вахер всё прекрасно знал: он заверил Postimees, что спорит с КаПо уже три года.

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