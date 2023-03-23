Производство в отношении бывшего служащего Полиции безопасности Ээрика Хельдна и бывшего главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера могло и не начаться. Разумеется, осознававшие последствия своих действий Хельдна и Вахер почувствовали, что об их манипуляциях знают, когда КаПо подала предупредительный сигнал.
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Игнорирование предупреждений КаПо и выход за рамки дозволенного: роковые ошибки лидеров PPA
Игнорирование предупреждений КаПо и выход за рамки дозволенного: роковые ошибки лидеров PPA
Поздно вечером во вторник первоначальные процессуальные действия были завершены, Хельдна и Вахер оставили свои устройства связи в КаПо и разошлись по домам. На них не оказывалось давления, как это показывают в кино: как отметил Вахер, все было достойно. Однако подозрение носит беспрецедентный размах, ведь Вахер и Хельдна утянули за собой еще пятерых сотрудников полиции, в том числе руководителя Центральной криминальной полиции.
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