Самой успешной спортсменкой горнолыжного сезона стала американка Микаэла Шиффрин, которая заработала почти миллион евро. В мужском зачете такую же сумму заработал швейцарец Марко Одерматт, который также установил и финансовый рекорд.
Спортсмен, заработавший почти миллион евро, установил финансовый рекорд
28-летняя Шиффрин заработала в завершившемся сезоне 964 200 швейцарских франков (966 620 евро). Американка, которая в этом году выиграла 14 этапов Кубка мира, четырежды поднялась на подиум и завоевала три медали чемпионата мира, заработала в два раза больше денег, чем в прошлои.
Однако это все же не рекорд, поскольку в сезоне 2018/19 она заработала миллион швейцарских франков, что по тому курсу составило 879 000 евро.
Успешным оказался сезон и для 25-летнего Одерматта. Благодаря 14 победам на этапах Кубка мира, девяти местам на подиуме и двум золотым медалям чемпионата мира он заработал в этом году 941 200 швейцарских франков (943 600 евро).
Прежний рекорд принадлежит Марселю Хиршу, который в сезоне 2017/18 заработал 669 681 франк. Но нужно отметить, что тогда призовой фонд был на 10% меньше.