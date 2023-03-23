Спортсмен, заработавший почти миллион евро, установил финансовый рекорд

28-летняя Шиффрин заработала в завершившемся сезоне 964 200 швейцарских франков (966 620 евро). Американка, которая в этом году выиграла 14 этапов Кубка мира, четырежды поднялась на подиум и завоевала три медали чемпионата мира, заработала в два раза больше денег, чем в прошлои.

Однако это все же не рекорд, поскольку в сезоне 2018/19 она заработала миллион швейцарских франков, что по тому курсу составило 879 000 евро.

Успешным оказался сезон и для 25-летнего Одерматта. Благодаря 14 победам на этапах Кубка мира, девяти местам на подиуме и двум золотым медалям чемпионата мира он заработал в этом году 941 200 швейцарских франков (943 600 евро).