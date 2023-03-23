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На чемпионате Эстонии Артти Айгро занял лишь третье место

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На чемпионате Эстонии Артти Айгро занял лишь третье место
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Трамплин в Техванди.
Трамплин в Техванди. Фото: Tairo Lutter

22 марта в спортивном центре Техванди прошел чемпионат Эстонии по прыжкам с трамплина. Соревнования прошли в разных группах: индивидуальный зачет среди мужчин и женщин в абсолютном классе, а также в зачетах M-16 и мужском юниорском.

Золотую медаль в мужском абсолютном классе завоевал Мартти Нымме (лыжный клуб Андсумяэ, спортивная школа Выру) – за два прыжка он набрал 250,5 балла. Второе место у Каймара Вагу (спортклуб Вагу), он набрал 234,5 балла. Бронза у Артти Айгро (Пыхьякоткас, Отепя), он набрал 223 балла.

В мужском классе юниоров победа досталась Андеро Каппу (222 балла). На втором месте Карел Раммо (115 баллов), третье место у Ханно Хенри Рейдофа – 108 баллов.

В классе М-16 титул чемпиона Эстонии у Каймара Вагу (234,5 балла). Второе место у Карела Пастару (93,5 балла), бронза у Маркуса Пунгара (20,5 балла).

В женском абсолютном классе победа у Аннемарии Бенди (89 баллов).

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