На чемпионате Эстонии Артти Айгро занял лишь третье место

22 марта в спортивном центре Техванди прошел чемпионат Эстонии по прыжкам с трамплина. Соревнования прошли в разных группах: индивидуальный зачет среди мужчин и женщин в абсолютном классе, а также в зачетах M-16 и мужском юниорском.