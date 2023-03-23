Исследование: Эстонии в будущем грозит старение населения

По словам министра государственного управления Рийны Солман, нельзя быть слишком оптимистичным в отношении сегодняшних тенденций. «Исследование предсказывает, что в Эстонии будет умеренный прирост населения, но это в основном за счет иммиграции и, в меньшей степени, обратной миграции, а мы сами не можем обеспечить достаточный последующий рост. Это, в свою очередь, означает изменения в составе населения – картина становится более пестрой, доля эстонцев в населении уменьшается. В Таллинне и Харьюмаа уже сконцентрировано около 60 процентов населения, хотя исследования показывают, что движение в сторону Таллинна не является для Эстонии желаемым развитием», – сказал министр.