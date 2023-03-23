Представленный во вторник в Министерстве финансов анализ показывает, что в будущем Эстонии предстоит столкнуться со старением и изменением состава населения, а также с концентрацией людей в Большом Таллинне. Свежее исследование поможет в подготовке национального плана «Эстония 2050».
Исследование: Эстонии в будущем грозит старение населения
По словам министра государственного управления Рийны Солман, нельзя быть слишком оптимистичным в отношении сегодняшних тенденций. «Исследование предсказывает, что в Эстонии будет умеренный прирост населения, но это в основном за счет иммиграции и, в меньшей степени, обратной миграции, а мы сами не можем обеспечить достаточный последующий рост. Это, в свою очередь, означает изменения в составе населения – картина становится более пестрой, доля эстонцев в населении уменьшается. В Таллинне и Харьюмаа уже сконцентрировано около 60 процентов населения, хотя исследования показывают, что движение в сторону Таллинна не является для Эстонии желаемым развитием», – сказал министр.
Исследование показывает вероятные тенденции в эстонском обществе в перспективе 10 и 30 лет. «Наше будущее формируют основные глобальные мегатренды – изменение климата, зеленая политика, цифровизация, геополитические конфликты, рост мультикультурализма, а также более высокие ожидания жителей от среды обитания», – сказал один из авторов исследования Вейко Сепп, аналитик Центра прикладных социальных наук Тартуского университета.
«Здесь многое определяет среда проживания. Люди ценят услуги и возможности трудоустройства, а также красоту и чувство общности. Задача пространственной политики – создать такую качественную среду обитания, и здесь много вызовов. Тенденция такова, что концентрация населения и экономической активности в столичном регионе будет продолжаться. В то же время тенденции не предполагают существенного развития малых городов и живописных центральных населенных пунктов, – сказал Сепп. – Однако продолжение нынешней тенденции расширения жилых массивов в центрах притяжения противоречит устойчивому развитию и зеленой политике».
Кроме того, будущие тенденции формируются ожиданиями, вытекающими из геополитической ситуации. «Помимо качества жилой среды важна безопасность, в том числе возможность защитить жителей в случае угрозы», – отметил Вейко Сепп.
По словам Кристи Гришаков, руководителя отдела политики и анализа пространственного планирования Министерства финансов, в исследовании описываются разные и часто противоречивые тенденции. «Это хорошая отправная точка для выбора всей пространственной политики в целом, но сегодня, прежде всего, она дает нам направления, которые следует учитывать при подготовке национального плана», – пояснил он.
«Учитывая выделенные будущие процессы, основные вызовы общегосударственного планирования связаны с противоречиями. Мы определенно должны адаптироваться к пространственным эффектам трендов и следовать им. Однако если, с одной стороны, концентрация населения в Большом Таллинне и усиление разрозненных поселений противоречит региональному балансу, то в то же время это соответствует потребностям пользователей пространства, экономному использованию пространство и цели безопасности», – отметила Гришаков.
«Должны ли мы разрешить такое перемещение населения или лучше предотвратить его? – задается она вопросом. спросил. – В любом случае мы работаем над тем, чтобы к 2026 году, когда будет принят национальный план, были созданы предпосылки для более устойчивого и лучшего развития среды обитания по всей Эстонии».
При анализе пространственного воздействия тенденций выделяются в общей сложности 37 вероятных будущих тенденций в Эстонии. С исследованием можно ознакомиться на сайте Минфина.
Автор исследование – RAKE, Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета.