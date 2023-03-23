Агентство по исследованию зарплат и портал поиска работы CVKeskus.ee провели опрос работников, в котором приняли участие более 9200 человек. Выяснилось, что если еще в 2019 году при смене места работы претенденты требовали повышения зарплаты на 400 евро, то теперь эта цифра выросла до 678 евро.
Согласно опросу, жители Эстонии хотели бы зарабатывать на 700 евро больше
Результаты крупнейшего в Эстонии исследования рынка труда показали, что большинство работающих людей готовы сменить работу на более высокооплачиваемую - лишь 9% работников равнодушны к повышению зарплаты, то есть для них это не послужит поводом сменить место работы.
Ожидания соискателей работы в отношении заработной платы за последние годы резко возросли, в результате чего требуемое повышение зарплаты достигло 34%, то есть при смене работы люди хотят получать зарплату в среднем на 678 евро больше предыдущей. Для сравнения: в 2019 году требуемое повышение заработной платы составляло 27% (400 евро), а осенью 2020 года оно даже снизилось до 23% (343 евро).
«Зарплаты работников, принявших участие в опросе, по сравнению с 2019 годом выросли на 20%, однако ожидания в отношении заработной платы при смене места работы за это же время увеличились на целых 33%, что повлияло и на требование более высокой зарплаты при найме работников», - объяснила происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.
Адлер добавила, что скачок ожиданий в отношении зарплаты вполне объясним, ведь сейчас расходы работников на жизнь значительно выросли, и смена места работы зачастую является хорошей возможностью получить прибавку к зарплате.
Самая большая разница в заработной плате при смене работы у руководителей, водителей и ведущих специалистов высшего уровня
Руководители организаций при смене места работы хотели бы получать на 1303 евро больше (требуемое повышение зарплаты составляет 43%), водители механических и внедорожных транспортных средств - на 768 евро больше (требуемое повышение зарплаты - 38%), а специалисты высшего уровня - на 900 евро больше (требуемое повышение зарплаты - 36%).
Самая маленькая разница в заработной плате при смене работы у руководителей проектов (24%), офисных работников (25%) и руководителей отделов или подразделений (26%).
Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер отметила, что в некоторых должностных группах показатель требуемого повышения заработной платы за последний год даже снизился: «Например, среди соискателей работы оператором оборудования и машин разница в зарплате при смене работы на сегодняшний день на пять процентных пунктов ниже, чем год назад, поскольку ожидания в отношении заработной платы в этой должностной группе росли не так быстро».
«Требуемое повышение заработной платы среди техников и работников по обслуживанию клиентов за год тоже снизилось на два процентных пункта», - добавила Кадри Сеэдер.