КТО В САДУ? ⟩ Бывшему военному аэродрому предстоит мощное возрождение

Застройщик недвижимости Reterra Estate в сотрудничестве с Тартуской волостной управой организовал конкурс на планировку земельных участков Раннасте, Кингу, Нука и Варику, расположенных в окрестностях Раади. Победителем конкурса стало архитектурное бюро Molumba.

Одной из сильных сторон нового жилого квартала, безусловно, является его расположение на лоне природы и при этом в непосредственной близости от города Тарту. Центр Тарту находится всего в нескольких километрах, и планируется соединить новый жилой район с центром города.

Волостной старейшина Ярно Лаур отметил, что все больше объектов новой застройки планируется всесторонне, с привлечением лучших эстонских архитекторов с помощью планировочного или архитектурного конкурса. «Уже на начальном этапе планировки помимо жилых домов рассматривается социальная инфраструктура, помещения для бизнеса, зоны отдыха. Это также важно для планирования Раннасте, так как решение этого объекта также даст ориентиры для планирования соседних территорий в будущем», — добавил Ярно Лаур.

«Сила градостроительного видения, созданного архитекторами Molumba OÜ, заключается в выборе четкой оси общественного зеленого пространства, проходящего через территорию, с коммерческими и социальными зданиями по краям и внутри. Планируемые многоквартирные дома разделены на четыре четко различимые группы, каждая группа многоквартирных домов образует свою собственную ячейку, с общественным уличным пространством на периферии и безопасным зеленым двором в центре», — прокомментировала тартуский волостной архитектор Эгле Ныммоя.