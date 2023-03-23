В Кохтла-Ярве при пожаре погиб мужчина

Сообщение поступило в 2:25. Спасатели из Кохтла-Ярве, прибывшие на место первыми, сразу же приступили к тушению пожара.

В одной из квартир на четвертом этаже на полу между спальней и гостиной спасатели обнаружили мертвым мужчину с ограниченными физическими возможностями. В спальне был камин, в квартире отсутствовал дымовой датчик. В кватире был установлен датчик угарного газа, который работал на момент прибытия спасателей. Пожар был локализован в 3:04 и окончательно потушен в 3:57.

В ходе спасательных работ были эвакуированы жители некоторых квартир в подъезде, большинство ушли сами. Жителям разрешили вернуться в свои дома в 3:55. Больше никто не пострадал.

Возгорание могло начаться из-за неосторожного курения в постели, но точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего производства.

Спасатели продолжают напоминать, что с 2009 года в квартирах обязательно должны находиться дымовые датчики. Датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.