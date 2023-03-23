В ночь на четверг в Центр тревоги поступило сообщение о задымлении многоквартирного дома на улице Ууэ в районе Ярве города Кохтла-Ярве. Спасатели вынесли погибшего из горящей, прокуренной квартиры.
В Кохтла-Ярве при пожаре погиб мужчина
Сообщение поступило в 2:25. Спасатели из Кохтла-Ярве, прибывшие на место первыми, сразу же приступили к тушению пожара.
В одной из квартир на четвертом этаже на полу между спальней и гостиной спасатели обнаружили мертвым мужчину с ограниченными физическими возможностями. В спальне был камин, в квартире отсутствовал дымовой датчик. В кватире был установлен датчик угарного газа, который работал на момент прибытия спасателей. Пожар был локализован в 3:04 и окончательно потушен в 3:57.
В ходе спасательных работ были эвакуированы жители некоторых квартир в подъезде, большинство ушли сами. Жителям разрешили вернуться в свои дома в 3:55. Больше никто не пострадал.
Возгорание могло начаться из-за неосторожного курения в постели, но точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего производства.
Спасатели продолжают напоминать, что с 2009 года в квартирах обязательно должны находиться дымовые датчики. Датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание.
В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе. В этом году в пожарах в Эстонии погибло 11 человек.