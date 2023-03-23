Таллиннский этап Кубка мира по лыжным гонкам уже позади, но снег продолжает оставаться на трассе Певческого поля, сообщает Rus.ERR.
Клэбо уехал, но лыжная трасса в Таллинне осталась: приглашаются все желающие
Клэбо уехал, но лыжная трасса в Таллинне осталась: приглашаются все желающие
Организаторы приглашают теперь и горожан попробовать себя на лыжах. Вахур Леэметс, главный организатор таллиннского этапа Кубка мира по лыжным гонкам, высоко оценил соревнование и большое количество людей, собравшихся поддержать спортсменов.
Попробовать настоящую трассу Кубка мира все желающие могут бесплатно. Трасса будет открыта до тех пор, пока позволяет погода и состояние снега.
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