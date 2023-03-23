Клэбо уехал, но лыжная трасса в Таллинне осталась: приглашаются все желающие

Организаторы приглашают теперь и горожан попробовать себя на лыжах. Вахур Леэметс, главный организатор таллиннского этапа Кубка мира по лыжным гонкам, высоко оценил соревнование и большое количество людей, собравшихся поддержать спортсменов.

Попробовать настоящую трассу Кубка мира все желающие могут бесплатно. Трасса будет открыта до тех пор, пока позволяет погода и состояние снега.