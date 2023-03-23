Пенсионерки – самые частые жертвы любовных интернет-афер

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что большинство любовных афер происходит в приложениях для знакомств и социальных сетях. «Мошенники создают фальшивый аккаунт, выбирают потенциальную жертву, добавляют её в друзья, а затем пытаются завязать онлайн-отношения. После установления контакта и возникшего в результате общения доверия у жертвы просят деньги по какой-то срочной причине. Такое мошенничество может продолжаться долгое время, иногда даже годы», - говорит Кийк.

Согласно статистике банка, основными жертвами романтического мошенничества в Эстонии являются женщины, которые собираются или недавно вышли на пенсию. Это часто образованные и финансово обеспеченные люди, чей социальный статус на первый взгляд не предполагает, что они могут стать жертвами мошенников. В последнее время наблюдается тенденция, что мошенники предпочитают выбирать женщин, чья роль в повседневной жизни связана с заботой о других: сиделок, учительниц, домохозяек. Это создает благодатную почву для эксплуатации чувства сопереживания.

Повторяющаяся схема мошеннических платежей заключается в том, что деньги часто перемещаются со счетов в Эстонии на зарубежные счета, которые могут находиться в таких странах, как Ирландия, Франция, США, Великобритания, Турция и Польша. «Это показывает, что мошенники имеют международный охват и что практически каждый может стать жертвой мошенничества», – добавил Кийк.

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