Данные, собранные Luminor за последний год, подтверждают, что число мошенничеств растет. В Эстонии в ловушку чаще всего попадают женщины в возрасте 55 лет и старше, которые являются активными пользователями социальных сетей.
Пенсионерки – самые частые жертвы любовных интернет-афер
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что большинство любовных афер происходит в приложениях для знакомств и социальных сетях. «Мошенники создают фальшивый аккаунт, выбирают потенциальную жертву, добавляют её в друзья, а затем пытаются завязать онлайн-отношения. После установления контакта и возникшего в результате общения доверия у жертвы просят деньги по какой-то срочной причине. Такое мошенничество может продолжаться долгое время, иногда даже годы», - говорит Кийк.
Согласно статистике банка, основными жертвами романтического мошенничества в Эстонии являются женщины, которые собираются или недавно вышли на пенсию. Это часто образованные и финансово обеспеченные люди, чей социальный статус на первый взгляд не предполагает, что они могут стать жертвами мошенников. В последнее время наблюдается тенденция, что мошенники предпочитают выбирать женщин, чья роль в повседневной жизни связана с заботой о других: сиделок, учительниц, домохозяек. Это создает благодатную почву для эксплуатации чувства сопереживания.
Повторяющаяся схема мошеннических платежей заключается в том, что деньги часто перемещаются со счетов в Эстонии на зарубежные счета, которые могут находиться в таких странах, как Ирландия, Франция, США, Великобритания, Турция и Польша. «Это показывает, что мошенники имеют международный охват и что практически каждый может стать жертвой мошенничества», – добавил Кийк.
Как защитить себя?
Мошенники часто утверждают, что живут, работают или путешествуют за границей. Например, мошенник может сказать, что он военный или врач. Мошенники чаще всего просят у своих жертв деньги на покрытие:
- расходов на проезд (авиабилеты);
- медицинских расходов (срочная операция);
- таможенной пошлины, чтобы забрать что-то;
- долгов по азартным играм.
Вместо перевода денег мошенники также могут попросить подарочные карты от известных онлайн-платформ, таких как Amazon, Google Pay, Steam.
Что делать, если вы подозреваете мошенничество?
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством советует немедленно прекратить контакты с человеком, которого вы подозреваете в мошенничестве.
«Мошенники стараются сделать акцент на эмоциях, чтобы подорвать способность жертвы мыслить рационально. Всегда стоит также поискать информацию о человеке и его роде занятий в интернете, чтобы узнать, не имеете ли вы дело с другим человеком и верны ли предоставленные им данные. Ни в коем случае не отправляйте деньги человеку, с которым вы никогда не встречались лично», – подчеркивает Кийк.
Если Вы стали жертвой мошенничества и в результате потеряли деньги, вам следует немедленно обратиться в свой банк и в полицию.