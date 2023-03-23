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Видео ⟩ Невероятно. Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске

rus.postimees.ee
Невероятно. Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске
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Симон Билли.
Симон Билли. Фото: Instagram @symbilly

Француз Симон Билли установил новый мировой рекорд в скоростном спуске с горного склона. У него была зафиксирована скорость 255,5 км/ч.

Этот рекорд Билли установил на чемпионате мира, который проходил в Варсе (Франция).

«Это был спуск века. Я был спокоен и уверен», - сказал спортсмен.

Кстати, это не первый мировой рекорд, установленный в их семье. В 1997 году отец Симона Филипп также в Варсе установил мировой рекорд – тогда его скорость составила 243,902 км/ч.

Саймон Билли побил мировой рекорд 2016 года, который установил итальянец Иван Оригоне – 254,958 км/ч.

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