Видео ⟩ Невероятно. Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске

Этот рекорд Билли установил на чемпионате мира, который проходил в Варсе (Франция).

«Это был спуск века. Я был спокоен и уверен», - сказал спортсмен.

Кстати, это не первый мировой рекорд, установленный в их семье. В 1997 году отец Симона Филипп также в Варсе установил мировой рекорд – тогда его скорость составила 243,902 км/ч.