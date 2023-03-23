Француз Симон Билли установил новый мировой рекорд в скоростном спуске с горного склона. У него была зафиксирована скорость 255,5 км/ч.
Видео ⟩ Невероятно. Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске
Невероятно. Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске
Этот рекорд Билли установил на чемпионате мира, который проходил в Варсе (Франция).
«Это был спуск века. Я был спокоен и уверен», - сказал спортсмен.
Кстати, это не первый мировой рекорд, установленный в их семье. В 1997 году отец Симона Филипп также в Варсе установил мировой рекорд – тогда его скорость составила 243,902 км/ч.
Саймон Билли побил мировой рекорд 2016 года, который установил итальянец Иван Оригоне – 254,958 км/ч.
𝟐𝟓𝟓,𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐦/𝐡. Le skieur le plus rapide de la planète est français, et il s'appelle Simon Billy 🇫🇷 #ChaletClub pic.twitter.com/BHWUTAMjEK— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 22, 2023
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